الموت ينهي مسار لويس مؤسس المحافظين الجدد

هسبريس ـ متابعة

توفي اليوم المؤرخ والباحث المخضرم في شؤون الشرق الأوسط، برنارد لويس، والذي يوصف بأنه ترك أبلغ الأثر في تشكيل نظرة الغرب إلى هذه المنطقة، عن عمر يناهز المئة عاما.

وعرف عن برنار لويس تشدده في رسم السياسات حيال الشرق الأوسط، حيث نصح في وقت من الأوقات دوائر القرار في واشنطن قائلا "إما التشدد أو الخروج" من المنطقة، وهو ما أسماه لاحقا بعض الباحثين بـ"مقاربة لويس ».

وكان يعتبر أن مشاكل الشرق الأوسط كانت في معظمها ذاتية ولم تكن مجرد معضلات موروثة من الاستعمار أو بسبب التدخل الخارجي. وأشاد بالإسلام باعتباره "ديانة عظيمة"، لكنه عبر عن قلقه من أنه سيتم اختطاف هذه الديانة بسبب التعصب والغضب.

ونفى مرارا وتكرارا تأييده لغزو العراق، لكنه دعا إلى تقديم مساعدات أكبر إلى الأكراد "حلفاء الغرب" في شمال العراق ليشكلوا قوة موازية للنظام في بغداد.

حذر لويس من أن يتحول الشرق الأوسط تدريجيا لمرتع للتطرف والمشاعر المعادية للغرب. وقال في كتاب "المعتقد والسلطة" الذي نشره عام 2010 في معرض حديثه عن المنطقة "إما أن نوفر لهم الحرية أو يدمروننا".

رفض وصف "المجازر" التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن عام 1915 بالإبادة، واعتبر أن نظرية الإبادة هي "الصيغة الأرمنية" للتاريخ.

أصدر لويس أكثر من 30 كتابا ومئات المقالات المتخصصة كما عرف إتقانه لما لا يقل عن 10 لغات. من أبرز كتبه "العرب في التاريخ" و"الإسلام في أزمة" و"الإسلام والعلمانية" و"الخطاب السياسي للإسلام". من كتبه التاريخية الشهيرة "أصول الاسماعيلية"، "العرب في التاريخ"،"الحشاشون فرقة متطرفة في الاسلام"، الاسلام في التاريخ" "اكتشاف المسلمين لأوروبا"، " الاسلام من النبي محمد الى الاستيلاء على القسطنطينية" و"العرق والعبودية في الشرق الأوسط: استقصاء تاريخي".

ومن أبرز كتبه التي تناولت الشرق الأوسط الحديث: "مستقبل الشرق الأوسط" و"تعدد الهويات في الشرق الأوسط" و"ظهور تركيا الحديثة" و"تشكيل الشرق الأوسط الحديث".

عرف لويس بإهتمامه بالتاريخ الإسلامي والتفاعل بين الإسلام والغرب وقد ركزت أعماله على خطوط ومعالم تشكيل الشرق الأوسط الحديث، كالانقسامات العرقية، وصعود التطرف الإسلامي والنظم الاستبدادية، التي دعم الغرب بعضها.

في حياته الطويلة التي امتدت لأكثر من قرن عايش لويس أبرز الاحداث والتحولات في الشرق الأوسط، ما بعد الثورة العربية مطلع القرن الماضي، كإكتشاف النفط، وقيام دولة إسرائيل والحروب المتعددة بينها والدول العربية، وانتهاء بالربيع العربي، والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

تجاوزت شهرة لويس الأوساط الأكاديمية واهتم بدراساته الكثير من مصادر صناعة القرار في الغرب، وفي واشنطن تحديدا في Hعقاب انتقاله للعمل في جامعة برنستون في عام 1974.

وحظي بتكريم ورفقة كبار الشخصيات، على سبيل المثال لا الحصر، غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل التي استقبلته وأثنت على دعمه الكبير لإسرائيل، والبابا يوحنا بولص الثاني، وشاه إيران الراحل.

واجه لويس انتقادات كثيرة، لاسيما في أوساط الباحثين الآخرين في شؤون الشرق الاوسط، وكان من أبرز منتقديه إدوارد سعيد، الذي وصف أعماله بأنها نخبوية وتميل إلى مصلحة التدخل الغربي في شؤون هذه المنطقة.

توفي اليوم المؤرخ والمستشرق الأميركي برنارد لويس خبير الشؤون الإسلامية وصاحب عدة مواقف خلافية بشأن منطقة الشرق الأوسط عن عمر ناهز مئة عام.

وبرنارد لويس يهودي من مواليد لندن، مارس التدريس لسنين طويلة في جامعة برنستون في ولاية نيوجرسي الأميركية، وكان من أشد مؤيدي إسرائيل ومقربا من المحافظين الجدد الأميركيين.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "كرونيكل أوف هاير إيدوكايشن" العام 2012 قال لويس "البعض يعتبرني نابغة عظيما، والبعض الآخر يراني شيطانا مجسدا".

وبقدر ما كان للويس تأثير على أجيال من المتخصصين في الشؤون الإسلامية، فإنه كان أيضا في صلب جدالات حادة بسبب مواقفه الخلافية.