حكومة مهاتير تؤدي اليمين الدستورية بـ13 وزيرا

هسبريس - متابعة

أدت الحكومة الماليزية الجديدة، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام ملك البلاد محمد الخامس.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما)، أن 13 وزيرًا ونائبة رئيس الوزراء أدوا اليمين.

وأدت الحكومة اليمين بعد نحو 11 يومًا من فوز مهاتير (92 عاما) برئاسة الحكومة أمام منافسه نجيب عبد الرزاق (64 عامًا) عقب انتخابات تشريعية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء مهاتير محمد على أن الحكومة الجديدة لا تخطط لزيادة عدد الموظفين في القطاع الحكومي أو إنشاء مؤسسات جديدة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية.

وقال مهاتير في كلمته في أول لقاء له مع أعضاء رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، إن "هذا على العكس من ذلك، سيتم استخدام المؤسسات القائمة بشكل أكثر كفاءة دون زيادة أي تكليف".

وأضاف، "نحن واثقون بالمعرفة التي يمتلكها المسؤولون الذين اختارهم الشعب لإجراء تغيير البلاد دون زيادة التكاليف الإدارية".

وأدى مهاتير (92 عامًا) اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا، في العاشر من ماي الجاري، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة، ليصبح سابع رئيس وزراء للبلاد منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار البريطاني عام 1957.