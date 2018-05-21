البنتاغون يدرس خطوات الرد على سياسة إيران

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش الأمريكي سيتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة وإنه مازال يدرس ما إذا كان ذلك قد يتضمن إجراءات جديدة أو مضاعفة الإجراءات الحالية.

وقال الكولونيل روبرت مانينج المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين "سنتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة ومعالجة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

"ونقوم بتقييم ما إذا كنا سنضاعف الإجراءات الحالية أو ننفذ إجراءات جديدة".