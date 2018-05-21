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عاجل: ملثمون يطلقون النار على المارة بمرسيليا
الاثنين 21 ماي 2018 - 19:15
أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء اليوم بأن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على المارة قرب المركز الثقافي في مدينة مرسيليا.
التفاصيل فيما بعد..