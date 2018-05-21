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إصابة شخص في إطلاق نار بمارسيليا الفرنسية
الاثنين 21 ماي 2018 - 21:35
أصيب شخص واحد، اليوم الإثنين، في إطلاق نار نفذه ملثمون قرب مركز مارسيليا الثقافي، جنوبي فرنسا.
ونلقت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن كريستوف رينو، أحد عناصر شرطة مدينة مارسيليا، إنّ "شخصا واحدا أصيب في رأسه بجروح طفيفة جراء إطلاق النار"، مستبعدا أنّ تكون الواقعة مرتبطة بدوافع إرهابية".
وأشار إلى أن "إطلاق النار ربما لديه صلة بجرائم المخدرات".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "لابروفنس" المحلية أنّ "ملثمين جاؤوا في 3 سيارات وفتحوا النيران على جمع من الشباب قرب مركز مارسيليا الثقافي".
وأضافت أنّ الملثمين "أطلقوا النيران من سلاح كلاشينكوف".