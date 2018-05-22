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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تسخر من قصد الفلسطينيين "محكمة لاهاي"

إسرائيل تسخر من قصد الفلسطينيين "محكمة لاهاي"

إسرائيل تسخر من قصد الفلسطينيين "محكمة لاهاي"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:35

شككت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في السند القانوني لطلب قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي الهولندية، للتحقيق في انتهاكات حقوقية مرتبطة بسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانوني، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة".

ووصفت تل أبيب الطلب، ضمن بيان أصدرته، بأنه "خطوة مثيرة للسخرية"، وفق تعبيرها.

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