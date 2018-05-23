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مرض إيبولا يسقط قتيلين في الكونغو الديمقراطية
الأربعاء 23 ماي 2018 - 02:37
قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إن السلطات سجلت حالتي وفاة جديدتين وسبع إصابات جديدة مؤكدة بمرض إيبولا.
ووفقا لنشرة يومية تصدرها الوزارة فقد سُجلت حالة وفاة في مدينة مبانداكا؛ وقالت جيسيكا إيلونجا، المتحدثة باسم الوزارة، إن ممرضة توفيت أيضا في قرية بيكورو، وهي أول مكان رصد فيه المرض.