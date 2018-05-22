24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:36
|05:19
|12:29
|16:09
|19:31
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لجان مراقبة بجهة مراكش تحجز مواد فاسدة
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية
- التاريخ المحاصر ـ 6 ـ .. حرب التحرير الريفية 1921 – 1926
- الملك يطلق مشاريع تضامنية ويؤجل الدرس الحسني
- نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"
- الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة - (288)
- تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان - (217)
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية - (177)
- ضحية "أستاذ خريبكة" تروي تفاصيل الاعتداء وتتشبث بالبراءة - (132)
- البوليساريو تموه الرأي العام الدولي بدعوة المغرب إلى المفاوضات - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بيونغ يانغ تفتح موقعا نوويا أمام الصحافة الأجنبية
وصل أكثر من 20 صحفيا من منظمات إعلامية غربية وصينية إلى كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، لمشاهدة إغلاق موقع إجراء تجارب نووية، في إشارة إلى أن بيونغ يانغ ستمضي قدما في إغلاق الموقع رغم تجدد حالة عدم اليقين على الصعيد الدبلوماسي.
ودعت كوريا الشمالية مجموعة من الصحفيين لمشاهدة تفكيك موقع "بونغي-ري" في الأسبوع الحالي، لكنها لم تدع خبراء فنيين على الرغم من أن الولايات المتحدة طلبت "إغلاقا دائما لا رجعة فيه يمكن التحقق والتأكد منه بشكل تام".
واعتبر عرض كوريا الشمالية إغلاق موقع التجارب النووية تنازلا مهما خلال شهور تشهد تخفيف التوتر بينها وبين غريمتيها كوريا الجنوبية، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن الأجواء الدبلوماسية الآخذة في التحسن واجهت حجر عثرة حين هددت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، بالانسحاب من قمة مرتقبة يوم 12 يونيو، في سنغافورة، بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن وترامب في واشنطن، اليوم الثلاثاء، فيما يحاول مسؤولون أمريكيون معرفة إن كانت كوريا الشمالية، التي طورت برنامجا نوويا وآخر للصواريخ، جادة بشأن التفاوض على اتفاق لنزع السلاح النووي.
وشوهد صحفيون من وكالة أنباء أسوشيتد برس وشبكتي سي.إن.إن وسي.بي.إس، وروسيا اليوم ووسائل إعلام رسمية صينية، في مطار بكين الدولي وهم ينهون الإجراءات قبل ركوب طائرة "إير كوريو" المتجهة إلى كوريا الشمالية.
وقال التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في" إن المجموعة وصلت المطار في مدينة وونسان، على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، بينما سعت عدة منظمات إعلامية، منها رويترز، لتغطية إغلاق الموقع النووي لكنها لم تتلق دعوات.
وعبرت كوريا الجنوبية عن أسفها لأن صحفييها ليسوا ضمن الوفد الذي يغطي الحدث، برغم توجيه الدعوة لهم في وقت سابق.
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية: "رغم ذلك، تولي الحكومة الاهتمام الواجب لحقيقة أن تعهد كوريا الشمالية بتفكيك موقع بونغي-ري النووي، وهو إجراء مبدئي لنزع السلاح النووي، يمضي كما هو مخطط وتتوقع أن يؤدي مثل هذا العمل لنجاح استضافة القمة بين كوريا الشمالية وأمريكا".