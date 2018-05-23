24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. التاريخ المحاصر ـ 6 ـ .. حرب التحرير الريفية 1921 – 1926 (5.00)

  2. ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان (5.00)

  3. "المينانجيت" تقتل طفلا ببني مسكين ناحية سطات (5.00)

  4. أسرة تناشد تدخل الملك (5.00)

  5. محتجون يتضامنون مع الشعب الفلسطيني من خريبكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل أول مستخدمي " إف 35" في أعمال قتالية

إسرائيل أول مستخدمي " إف 35" في أعمال قتالية

إسرائيل أول مستخدمي " إف 35" في أعمال قتالية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 23 ماي 2018 - 00:47

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الثلاثاء، في تصريحات نشرها حساب الجيش الرسمي على موقع تويتر، إن بلاده الأولى التي تستخدم المقاتلة الشبح الأمريكية الصنع "إف-35" في شن هجمات.

كما نقلت وسائل إعلام عن "الميجر جنرال أميكام نوركين" قوله، خلال كلمة أمام قادة سلاح الجو في 20 دولة أجنبية مجتمعين في إسرائيل، "نطلق المقاتلة إف-35 في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهاجمنا بها بالفعل مرتين على جبهتين مختلفتين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نوركين عرض أيضا صورة فوتوغرافية لمقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35" وهي تحلق فوق بيروت.

وتصنع شركة "لوكهيد مارتن" المقاتلة إف-35، المعروفة أيضا باسم "جوينت سترايك" واسم "أدير" باللغة العبرية والتي تعني "قدير".

وكانت إسرائيل أول دولة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، تحصل على المقاتلة إف-35، وفي دجنبر 2016 حصلت على أول طائرتين ضمن طلبية تشمل 50 قطعة، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى تسليم تسع طائرات على الأقل حتى الآن.

وتكشف إسرائيل أنها وجهت عشرات الضربات في سوريا إلى مواقع يشتبه أنها إيرانية، أو شحنات أسلحة لجماعة حزب الله في لبنان.

ويعتقد على نطاق واسع، أيضا، أن قوات تل أبيب الجوية نفذت عمليات استهدفت متشددين إسلاميين في شبه جزيرة سيناء، ومهربي سلاح في السودان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - امير الشعراء الأربعاء 23 ماي 2018 - 01:17
كثير من المغاربة ينبهرون بقدرة كيان اسمه "صهياءىيل" حتى مضى بهم الحال الى الميل للتطبيع او عقد الصلح (ضعفا وهوانا).
ولو نظرنا في كتاب الله العزيز لقرانا هاته الءاية الكريمة:
ونملي لهم ان كيدي متين.

ان هذا الجبروت وهاته القوة وهذا الذكاء والنفوذ العالمي ما هو الا استدراج الهي لمن انكر نبوة خاتم انبياءىه.
وعلى خطا من يظن ان هذا الكيان المحتل لارض ليست له هو مبارك او محظوظ.
بل هو ملعون يستحق التباب .
لانه عصا موسى عليه السلام
وقذف عرض مريم عليه السلام ولم يؤمن بمعجزة ابنها عيسى.
وكفر بنبوة ءاخر الانبياء وخاتمهم عليه السلام.
فالله انتقاما منهم امدهم بالقوة والبطش حتى اذا اطمانوا حاق بهم الوعيد.

لا نستعجل فيوما عند الله كالف سنة مما نعد.

يقول الشاعر:
لقد امهل الله الصناديد ساعة...
وهل كان طول الدهر غير سويعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - abourim الأربعاء 23 ماي 2018 - 01:20
من يظن أن الكيان الصهيوني و أمريكا دولتين منفصليتن فهو خاطئ فأمريكا هي إسرائيل ومن يحكم إسرائيل يحكم أمريكا و شركات صناعة الأسلحة في أمريكا أصحابها يهود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - الجرائم الحضارية الأربعاء 23 ماي 2018 - 01:32
امريكا هي من تستعمل سلاحها من طائرات وصواربخ وغيرها من الاسلحة الفتاكة التي جربت من قبل في الفيتنام والٱن تختبر طائراتها في الاجواء البعيدة عن بيئتها في افغنستان والعراق وسوربا وفلسطين واليمن بدون أخلاق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - نسيمة الأربعاء 23 ماي 2018 - 01:40
نعم حتى لا يختل ميزان القوة في المنظار السياسي الامريكي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - امير الشعراء الأربعاء 23 ماي 2018 - 01:43
استدراك

اردت ان اقول
عصى موسى عليه السلام
وقذف عرض مريم عليها السلام ام عيسى عليه السلام.
هناك خلاف بين العلماء هل مريم ام عيسى نبية ام قديسه.
فريق ذهب الى انها نبية اي النبية الوحيدة بين الانبياء. وفريق ءاخر رجح انها امراة صالحة ولم ترق الى درجة الانبياء.
بخصوص الكيان المحتل لفلسطين الاولى تسميته "صهياءىيل" لان القرءان يخبرنا ان اسراءيل نبي من انبياء الله لذلك لا يجدر بتاتا نسبة كيان محتل وسفاك وعنصري لا يجدر تسميته باسم نبي كريم. لان ذلك اقرب ااى الحماقة.
كيف تنسبون بلدا الى نبي حتى وان زعم سكان هذا البلد ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.