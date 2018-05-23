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كُتّاب وآراء
إسرائيل أول مستخدمي " إف 35" في أعمال قتالية
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الثلاثاء، في تصريحات نشرها حساب الجيش الرسمي على موقع تويتر، إن بلاده الأولى التي تستخدم المقاتلة الشبح الأمريكية الصنع "إف-35" في شن هجمات.
كما نقلت وسائل إعلام عن "الميجر جنرال أميكام نوركين" قوله، خلال كلمة أمام قادة سلاح الجو في 20 دولة أجنبية مجتمعين في إسرائيل، "نطلق المقاتلة إف-35 في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهاجمنا بها بالفعل مرتين على جبهتين مختلفتين".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن نوركين عرض أيضا صورة فوتوغرافية لمقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35" وهي تحلق فوق بيروت.
وتصنع شركة "لوكهيد مارتن" المقاتلة إف-35، المعروفة أيضا باسم "جوينت سترايك" واسم "أدير" باللغة العبرية والتي تعني "قدير".
وكانت إسرائيل أول دولة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، تحصل على المقاتلة إف-35، وفي دجنبر 2016 حصلت على أول طائرتين ضمن طلبية تشمل 50 قطعة، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى تسليم تسع طائرات على الأقل حتى الآن.
وتكشف إسرائيل أنها وجهت عشرات الضربات في سوريا إلى مواقع يشتبه أنها إيرانية، أو شحنات أسلحة لجماعة حزب الله في لبنان.
ويعتقد على نطاق واسع، أيضا، أن قوات تل أبيب الجوية نفذت عمليات استهدفت متشددين إسلاميين في شبه جزيرة سيناء، ومهربي سلاح في السودان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ولو نظرنا في كتاب الله العزيز لقرانا هاته الءاية الكريمة:
ونملي لهم ان كيدي متين.
ان هذا الجبروت وهاته القوة وهذا الذكاء والنفوذ العالمي ما هو الا استدراج الهي لمن انكر نبوة خاتم انبياءىه.
وعلى خطا من يظن ان هذا الكيان المحتل لارض ليست له هو مبارك او محظوظ.
بل هو ملعون يستحق التباب .
لانه عصا موسى عليه السلام
وقذف عرض مريم عليه السلام ولم يؤمن بمعجزة ابنها عيسى.
وكفر بنبوة ءاخر الانبياء وخاتمهم عليه السلام.
فالله انتقاما منهم امدهم بالقوة والبطش حتى اذا اطمانوا حاق بهم الوعيد.
لا نستعجل فيوما عند الله كالف سنة مما نعد.
يقول الشاعر:
لقد امهل الله الصناديد ساعة...
وهل كان طول الدهر غير سويعة.
اردت ان اقول
عصى موسى عليه السلام
وقذف عرض مريم عليها السلام ام عيسى عليه السلام.
هناك خلاف بين العلماء هل مريم ام عيسى نبية ام قديسه.
فريق ذهب الى انها نبية اي النبية الوحيدة بين الانبياء. وفريق ءاخر رجح انها امراة صالحة ولم ترق الى درجة الانبياء.
بخصوص الكيان المحتل لفلسطين الاولى تسميته "صهياءىيل" لان القرءان يخبرنا ان اسراءيل نبي من انبياء الله لذلك لا يجدر بتاتا نسبة كيان محتل وسفاك وعنصري لا يجدر تسميته باسم نبي كريم. لان ذلك اقرب ااى الحماقة.
كيف تنسبون بلدا الى نبي حتى وان زعم سكان هذا البلد ذلك.