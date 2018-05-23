إسرائيل أول مستخدمي " إف 35" في أعمال قتالية

هسبريس ـ مُتابعة

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الثلاثاء، في تصريحات نشرها حساب الجيش الرسمي على موقع تويتر، إن بلاده الأولى التي تستخدم المقاتلة الشبح الأمريكية الصنع "إف-35" في شن هجمات.

كما نقلت وسائل إعلام عن "الميجر جنرال أميكام نوركين" قوله، خلال كلمة أمام قادة سلاح الجو في 20 دولة أجنبية مجتمعين في إسرائيل، "نطلق المقاتلة إف-35 في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهاجمنا بها بالفعل مرتين على جبهتين مختلفتين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نوركين عرض أيضا صورة فوتوغرافية لمقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35" وهي تحلق فوق بيروت.

وتصنع شركة "لوكهيد مارتن" المقاتلة إف-35، المعروفة أيضا باسم "جوينت سترايك" واسم "أدير" باللغة العبرية والتي تعني "قدير".

وكانت إسرائيل أول دولة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، تحصل على المقاتلة إف-35، وفي دجنبر 2016 حصلت على أول طائرتين ضمن طلبية تشمل 50 قطعة، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى تسليم تسع طائرات على الأقل حتى الآن.

وتكشف إسرائيل أنها وجهت عشرات الضربات في سوريا إلى مواقع يشتبه أنها إيرانية، أو شحنات أسلحة لجماعة حزب الله في لبنان.

ويعتقد على نطاق واسع، أيضا، أن قوات تل أبيب الجوية نفذت عمليات استهدفت متشددين إسلاميين في شبه جزيرة سيناء، ومهربي سلاح في السودان.