24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. شدرات من ذاكرة صحافي .. "يا عيني على البساطة" (5.00)

  2. شهادات: أستاذ خريبكة مظلوم (5.00)

  3. الدروس الحسنية بين الفقه والسياسة (5.00)

  4. أسرة تناشد تدخل الملك (5.00)

  5. محتجون يتضامنون مع الشعب الفلسطيني من خريبكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | معدل البطالة يرتفع خلال الشهر الماضي في السويد

معدل البطالة يرتفع خلال الشهر الماضي في السويد

معدل البطالة يرتفع خلال الشهر الماضي في السويد
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:04

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويد ارتفاع معدل البطالة في السويد خلال أبريل الماضي؛ على خلاف توقعات المحللين.

ارتفع معدل البطالة في السويد خلال الشهر الماضي إلى 6.8% مقابل 6.5% خلال مارس الماضي.

وكان المحللون يتوقعون تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 6.1%، في حين كان معدل البطالة في أبريل من العام الماضي 7.2%.

وزاد عدد العاطلين في السويد خلال الشهر الماضي إلى 366 ألف عاطل مقابل 352 ألف عاطل خلال مارس الماضي

في الوقت نفسه ظل معدل التوظيف في السويد عند مستوى 67.7% من قوة العمل دون تعيير.

وبلغ معدل البطالة خلال أبريل الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 6.3% مقابل 6.2% خلال مارس الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.