معدل البطالة يرتفع خلال الشهر الماضي في السويد

هسبريس ـ مُتابعة

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويد ارتفاع معدل البطالة في السويد خلال أبريل الماضي؛ على خلاف توقعات المحللين.

ارتفع معدل البطالة في السويد خلال الشهر الماضي إلى 6.8% مقابل 6.5% خلال مارس الماضي.

وكان المحللون يتوقعون تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 6.1%، في حين كان معدل البطالة في أبريل من العام الماضي 7.2%.

وزاد عدد العاطلين في السويد خلال الشهر الماضي إلى 366 ألف عاطل مقابل 352 ألف عاطل خلال مارس الماضي

في الوقت نفسه ظل معدل التوظيف في السويد عند مستوى 67.7% من قوة العمل دون تعيير.

وبلغ معدل البطالة خلال أبريل الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 6.3% مقابل 6.2% خلال مارس الماضي.