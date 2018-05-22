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معدل البطالة يرتفع خلال الشهر الماضي في السويد
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:04
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويد ارتفاع معدل البطالة في السويد خلال أبريل الماضي؛ على خلاف توقعات المحللين.
ارتفع معدل البطالة في السويد خلال الشهر الماضي إلى 6.8% مقابل 6.5% خلال مارس الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 6.1%، في حين كان معدل البطالة في أبريل من العام الماضي 7.2%.
وزاد عدد العاطلين في السويد خلال الشهر الماضي إلى 366 ألف عاطل مقابل 352 ألف عاطل خلال مارس الماضي
في الوقت نفسه ظل معدل التوظيف في السويد عند مستوى 67.7% من قوة العمل دون تعيير.
وبلغ معدل البطالة خلال أبريل الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 6.3% مقابل 6.2% خلال مارس الماضي.