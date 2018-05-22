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غسيل الأموال يطيح بوزير العمل الأسبق في إسبانيا
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:45
اعتقلت الشرطة الإسبانية وزير العمل الأسبق، إدواردو ثابانا، في فالنسيا شرقي إسبانيا بتهمة غسيل أموال واختلاس مقدرات مالية.
وذكرت مصادر من التحقيقات أن اعتقال وزير العمل في ظل حكومة خوسيه ماريا أثنار يأتي في ظل عملية جارية، ومن المتوقع أن تقع اعتقالات أخرى.
وبدأ ثاباتا مشواره السياسي كعمدة لبلدة بيرنيدورم السياحية، ثم ترأس حكومة إقليم فالنسيا في الفترة ما بين 1995 و2002 وهو نفس العام الذي تولى فيه وزارة العمل.
وتم تعيين السياسي المحافظ لاحقا متحدثا باسم الحزب الشعبي الحاكم في مجلس النواب، واعتزل السياسة في 2008.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مول البلاد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:59
سعدات الوزراء دياولنا حيث حنا عندنا (عفا الله عما سلف)....
2 - touhali الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:16
أين لك هذا ﻻيردون تطبيقه في العالم الإسلامي والعربي أحنا برك علينا عفى الله عما سلف.
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