كوبا تستقبل مليوني سائح منذ مطلع العام الجاري

هسبريس ـ مُتابعة

استقبلت كوبا مليوني زائر أجنبي منذ مطلع العام الجاري، الذي تستهدف خلاله استقبال خمسة ملايين سائح لتسجيل رقم قياسي جديد، حسب ما أعلنت وزارة السياحة في البلد الكاريبي.

وتم تسجيل المليوني سائح حتى الـ19 من ماي الجاري، على الرغم من تداعيات مرور إعصار "إيرما" بكوبا في شتنبر من العام الماضي، وفقا للبيان الصادر عن وزارة السياحة.

كما أبرز البيان أن هذه المعدلات الإيجابية سجلت على الرغم من تشديد الحكومة الأمريكية الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على الجزيرة، وبالأخص الإجراءات الموجهة لمنع سفر الأمريكيين إلى كوبا.

وأشار البيان إلى أن كندا والأسواق الأوروبية مازالت المتصدرة فيما يتعلق بعدد سائحيها الذين يزورون كوبا، بينما شهدت أعداد الوافدين إلى الجزيرة من روسيا والمكسيك والأرجنتين والصين والبرازيل "نموا".

وتمثل السياحة أهم ثاني مصدر دخل بالنسبة لكوبا، ما يمثل مساهمة بواقع 10% بإجمالي الناتج المحلي وخلق نصف مليون وظيفة.