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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الفلسطيني يلازم المستشفى في الضفة الغربية

الرئيس الفلسطيني يلازم المستشفى في الضفة الغربية

الرئيس الفلسطيني يلازم المستشفى في الضفة الغربية
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:45

بقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قيد العلاج من التهاب رئوي لليوم الثالث في المستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال متحدث باسم المستشفى انه لم يحدد وقت لمغادرته.

وقال المتحدث باسم المستشفى الاستشاري لوكالة فرانس برس ان "صحة الرئيس في تطور ويبلي حسنا، لكنه لا زال بحاجة الى الاهتمام". واضاف: "حتى الان لا توجد معلومات عن الموعد المحدد لمغادرته المستشفى".

ونشرت ليلة الاثنين صور ومقاطع فيديو للرئيس عباس ( 83 عاما) وهو يتجول في المستشفى الاستشاري، وصورة وهو يقرأ صحيفة والى جانبه ولداه طارق وياسر، سعياً إلى نفي الاشاعات التي انتشرت خلال اليومين الماضيين عن صحته.

وكان عضو الكنيست العربي احمد الطيبي اعلن، الاثنين عبر تغريدة على تويتر بعد ان زار عباس في المستشفى، انه يعاني من التهاب رئوي ويعالج بالمضادات الحيوية. واوضح الطيبي، وهو طبيب، ان عباس "قد يحتاج الى أيام أخرى في المستشفى".

دخل عباس المستشفى الاحد الماضي وهو يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وألم في الصدر، واعلن الاطباء انه دخل المستشفى للاطمئنان على "عملية صغيرة " في الاذن أجراها الاسبوع الماضي. بينما عرف شهر فبراير الماضي إجراء عباس فحوصات طبية في الولايات المتحدة كانت نتائجها جيدة.

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1 - fouad الثلاثاء 22 ماي 2018 - 17:54
السيد شاف القضية حامضة هو يتخبا اخلا الشعب يموت
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