إردوغان يهدد بإبعاد سلع إسرائيلية عن تركيا

هسبريس ـ رويترز

قالت وسائل إعلام إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمح إلى أن تركيا قد تنظر في حظر استيراد بعض السلع الإسرائيلية بسبب مقتل متظاهرين فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية على حدود غزة.

وكان إردوغان، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه في يونيو، استضاف الأسبوع الماضي قادة الدول الإسلامية الذين أدانوا الأحداث في غزة وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وقال إردوغان للصحفيين، على متن طائرة خلال عودته من البوسنة،إن أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا أوصوا بمقاطعة السلع الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة حرييت عن إردوغان قوله/ "أتمنى أن ينفذ أعضاء منظمة التعاون الإسلامي قرارا بالمقاطعة تمشيا مع التوصية. ومن ثم يتعين عدم جلب أي منتجات من هناك بعد ذلك. بالطبع سوف نقيم هذا الموقف بنفس الطريقة".

وجدد بيان لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الجمعة دعوة الدول إلى "حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها"، في إشارة إلى السلع المنتجة في الضفة الغربية وهضبة الجولان اللتين تحتلهما إسرائيل.

ولم تطالب المنظمة بحظر كافة المنتجات الإسرائيلية. بينما دعا البيان أيضا إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القيود الاقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانات أو الشركات أو الأفراد... (الذين) يحذون حذو الإدارة الأمريكية في قرارها نقل سفارتها إلى القدس".

ويمثل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها تغييرا لسياسة أمريكية استمرت عقودا، وأثار القرار غضب العالم العربي وحلفاء غربيين.

وقال إردوغان الأسبوع الماضي إن قرار ترامب شجع إسرائيل على إخماد الاحتجاجات على الحدود مع غزة باستخدام القوة المفرطة، مشبها تصرفات قواتها بمعاملة ألمانيا النازية لليهود في الحرب العالمية الثانية عندما قتل ملايين في معسكرات الاعتقال.

وتسببت أحداث العنف في غزة، التي قتل فيها أكثر من 60 فلسطينيا في 14 مايو أيار، في تبادل تركيا وإسرائيل طرد كبار الدبلوماسيين. كما تبادل إردوغان الانتقادات اللاذعة على تويتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي أن إسرائيل عاشر أكبر سوق للصادرات التركية في 2017، حيث اشترت سلعا بحوالي 3.4 مليار دولار.

وتشير بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ 4.9 مليار دولار في 2017. وتستورد تركيا، التي تحقق فائضا تجاريا مع إسرائيل، المنتجات البلاستيكية والزيوت المعدنية منها.

وقال إردوغان إن تركيا ستعيد النظر في علاقاتها بإسرائيل. ونُقل عنه قوله: "سنطرح علاقاتنا على الطاولة، خاصة علاقاتنا الاقتصادية والتجارية. ثمة انتخابات مقبلون عليها. وبعد الانتخابات سنتخذ خطواتنا في هذا الاتجاه".