الأمم المتحدة تطالب الجزائر بوقف ترحيل مهاجرين

هسبريس - رويترز

حثت الأمم المتحدة حكومة الجزائر، الثلاثاء، على وقف عمليات جمع وطرد مهاجرين من دول جنوب الصحراء وذلك في تسليط للضوء على تدفق لمهاجرين من مالي والنيجر تقول الجزائر إنها تحتاج لمساعدة الأمم المتحدة لمعالجته.

وقال حسان قاسمي مسؤول ملف الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية لرويترز إن الجزائر طلبت مساعدة المجتمع الدولي لكن الأمم المتحدة لم تفعل شيئا يذكر لإنقاذ المهاجرين.

وكشفت رافينا شامدساني المتحدثة باسم الأمم المتحدة في إفادة اعتيادية بجنيف أن عمليات الترحيل والطرد زادت بشكل ملحوظ منذ النصف الثاني من عام 2017 وإن فريقا حقوقيا تابعا للمنظمة ذهب إلى النيجر هذا الشهر للتحقيق في الأمر.

وقالت "ما سمعوه هو أن السلطات الجزائرية تجري بشكل منتظم عمليات بمناطق مختلفة من البلاد لجمع المهاجرين الأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء".

ومن بين 25 مهاجرا قابلهم فريق الأمم المتحدة قالت امرأة واحدة إن السلطات فحصت جواز سفرها قبل طردها بينما اضطر معظم الباقين لوضع بصمات أصابعهم على وثائق بالعربية لم يتمكنوا من قراءتها.

وأوضح المهاجرون أن السلطات لم تبلغ معظمهم عن سبب احتجازهم ولم تسمح لهم بأخذ متعلقاتهم وجوازات سفرهم أو أموالهم قبل طردهم. ونقل بعضهم مباشرة إلى النيجر واحتجز آخرون في قواعد عسكرية في ظروف غير إنسانية قبل نقلهم إلى الجنوب.

وقالت المتحدثة "جرى تكديس بعضهم في شاحنات كبيرة لنقلهم إلى حدود النيجر حيث يتركون ليسيروا ساعات في الصحراء في الحر لعبور الحدود إلى النيجر".