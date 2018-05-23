الإمارات تفتتح مشروع إفطار الصائم بدولة البرازيل

هسبريس من الرباط

افتتح، بداية الأسبوع الجاري، مشروع "إفطار الصائم بالبرازيل لعام 2018م" بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وجمعية دبي الخيرية وجمعية دار البر الخيرية، وتنفيذ اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل وإشراف سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل والقنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ساو باولو.

وقد حضر حفل الافتتاح كل من إبراهيم سالم العلوي، القنصل العام لدولة الإمارات، ومحمد الخطيب، القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد حسين الزعبي، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، ونائبه الدكتور علي الزغبي.

كما جرى خلال حفل الافتتاح، الذي حضره العديد من رؤساء الجمعيات الإسلامية ودعاة ومشايخ وأئمة المساجد في ولاية ساوباولو، توزيع "كوبونات" المساعدات الخاصة بمشروع إفطار الصائم على مستوى البرازيل الذي يشمل 40 مؤسسة خيرية ومسجدا.

كما انطلق، قبل يومين، مشروع "يوم التضامن الإسلامي بالبرازيل"؛ وهو مشروع خيري وإنساني يستفيد منه الآلاف من الفقراء بالبرازيل سواء من المسلمين أو المسيحيين أو غيرهم، توزع خلاله بعض المساعدات وتقدم بعض الخدمات الطبية والاجتماعية والإنسانية عموما.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد حسين الزغبي، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، بأن هذا المشروع، الذي تدعمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، يسهر على تنفيذ اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل بإشراف كل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل والقنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ساو باولو.

وقد جرت، يوم أمس، فعاليات اليوم الأول في حي باريليلوس بمدينة ساو باولو، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 20.000 شخص، علما أن المشروع يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية مجانا في الأحياء الفقيرة لغير القادرين على تحمل تكاليف هذه الخدمات، هذا بالإضافة إلى ألعاب الأطفال وتوزيع الحلوى والرسم على وجوه الأطفال وقص الشعر وغيرها من الخدمات الطبية المجانية.

من جانبه، أكد الصادق العثماني، مدير الشؤون الإسلامية باتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، أن هذا اليوم التضامني شهد تغطية عدد من الأنشطة الخيرية والإحسانية التي استفاد منها العشرات من الفقراء والمحتاجين.