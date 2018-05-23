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كُتّاب وآراء
ارتفاع معدل البطالة في فرنسا إلى نسبة 9.2 بالمائة
ارتفع معدل البطالة بفرنسا خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري بواقع 0.2%، ليصل إلى 9.2%، وفقا للبيانات التي أعلن عنها المعهد القومي للإحصاءات.
ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، انخفض عدد العاطلين بنسبة 0.4% بالبلد الأوروبي بالأشهر الثلاثة الاول من العام الجاري.
وكان معدل البطالة في فرنسا قد تراجع بنسبة 0.7% بالربع الأخير من 2017.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، تزايدت نسبة البطالة بشكل خاص بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما.
وفي المقابل، لم يشهد معدل العمالة في فرنسا أي تغيير (65.7%)، في نسبة هي الأقل منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.