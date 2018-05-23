الشيعي نبيه بري يواصل رئاسة البرلمان اللبناني

هسبريس ـ مُتابعة

أعيد انتخاب الزعيم الشيعي نبيه بري، الحليف المقرب من حزب الله المدعوم من إيران، رئيسا للبرلمان اللبناني اليوم الأربعاء، وذلك للمرة السادسة منذ عام 1992، حيث حصل على أصوات 89 عضوا من إجمالي 128 نائبا.

وللمرة الأولى يلتئم المجلس الجديد بعد الانتخابات العامة في السادس من ماي، وهي الأولى في لبنان منذ عام 2009 .

وقال بري في كلمة أمام البرلمان بعد إعادة انتخابه: "سيكون على مجلسنا الكريم التزام المشاورات النيابية لإنجاز الاستحقاق الثالث، المتمثل باختيار رئيس لحكومة لبنان وتكليفه بتشكيل الحكومة، وصولا للثقة بأقصى سرعة ممكنة".

ويرأس بري، صاحب الـ80 عاما، حركة "أمل" الحليفة لحزب الله، الذي يمتلك ترسانة سلاح كبيرة منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي نشبت بين عامي 1975 و1990.

وبري جاء مرشحا دون أي منافس لهذا المنصب المخصص للمسلمين الشيعة وفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان. واستعدادا لإعادة انتخاب بري أصدر مكتبه بيانا حث فيه أنصاره على تجنب إطلاق النار خلال الاحتفالات.

وحصل إيلي فرزلي، حليف حزب الله أيضا، على 80 صوتا من أصوات البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء، ليضمن انتخابه لمنصب نائب رئيس البرلمان، مما يعكس تحولا في المشهد السياسي لصالح حزب الله وحلفائه منذ الانتخابات البرلمانية لعام 2009.

ويرتبط الفرزلي مثل بري، وحزب الله، بعلاقات وثيقة بحكومة الرئيس السوري بشار الاسد.