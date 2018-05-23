محتجون ليبيون يغلقون حقلا نفطيا في الراقوبة

هسبريس ـ مُتابعة

قال متحدث باسم شركة "سرت" لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، التي تديرها الحكومة، إن محتجين ليبيين أغلقوا حقل نفط الراقوبة الواقع شرق البلاد، والذي ينتج خمسة آلاف برميل يوميا من الخام تغذي ميناء البريقة.

يهدد المحتجون بإغلاق حقول نفط وخطوط أنابيب في مسقط رأسهم، منطقة المرادة، ما لم تحسن السلطات الخدمات الحكومية.

وقال المتحدث إن شركة سرت، وهي جزء من المؤسسة الوطنية للنفط، كانت تنتج 61 ألف برميل يوميا حتى الإغلاق.

ويمر عبر المرادة، أيضا، خط أنابيب لشركة الواحة للنفط، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات أجنبية يغذي ميناء السدر. ويقول مسؤولون إن الواحة تضخ نحو 260 ألف برميل يوميا.

وقالت مجموعة من الشبان، في بيان، إنهم سيوقفون إنتاج النفط في منطقتهم ما لم تنظر السلطات على وجه السرعة في شكاواهم من الغياب الحكومي ونقص خدمات الرعاية الصحية، وغيرها، وافتقار مدينة المرادة إلى طرق تربطها بالمراكز السكانية الأخرى.

ويقول مسؤولون إن بعض الشبان يطالبون بوظائف، وهو أمر شائع في ليبيا التي تعاني من اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي؛ في 2011.

وفجر مسلحون خط أنابيب قرب المرادة مرتين منذ دجنبر الماضي، في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة الواقعة شرق البلاد.

وكان لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، المشتهر اختصارا بـ"داعش"، حضور هناك حتى طردتهم قوات حكومية من معقلهم الرئيسي في سرت؛ عام 2016.