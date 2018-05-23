24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. الجدار الدفاعي والمنطقة العازلة ودبلوماسية الاستجداء..! (5.00)

  2. شذرات من ذاكرة صحافي .. بشارات الحب والخير (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 7 ـ .. حرب التحرير تطرد ليوطي من المغرب (5.00)

  4. مزوار يتعهد بالاعتناء بـ"الستارتاب" ورفع مناخ تنافسية المقاولات (5.00)

  5. اتهامات "البيع والشرا" في الدوري الاحترافي تعود إلى الواجهة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

عبد اللطيف وهبي*

الوطن أم المحروقات؟

عبد اللطيف وهبي*
Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | محتجون ليبيون يغلقون حقلا نفطيا في الراقوبة

محتجون ليبيون يغلقون حقلا نفطيا في الراقوبة

محتجون ليبيون يغلقون حقلا نفطيا في الراقوبة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 23 ماي 2018 - 19:41

قال متحدث باسم شركة "سرت" لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، التي تديرها الحكومة، إن محتجين ليبيين أغلقوا حقل نفط الراقوبة الواقع شرق البلاد، والذي ينتج خمسة آلاف برميل يوميا من الخام تغذي ميناء البريقة.

يهدد المحتجون بإغلاق حقول نفط وخطوط أنابيب في مسقط رأسهم، منطقة المرادة، ما لم تحسن السلطات الخدمات الحكومية.

وقال المتحدث إن شركة سرت، وهي جزء من المؤسسة الوطنية للنفط، كانت تنتج 61 ألف برميل يوميا حتى الإغلاق.

ويمر عبر المرادة، أيضا، خط أنابيب لشركة الواحة للنفط، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات أجنبية يغذي ميناء السدر. ويقول مسؤولون إن الواحة تضخ نحو 260 ألف برميل يوميا.

وقالت مجموعة من الشبان، في بيان، إنهم سيوقفون إنتاج النفط في منطقتهم ما لم تنظر السلطات على وجه السرعة في شكاواهم من الغياب الحكومي ونقص خدمات الرعاية الصحية، وغيرها، وافتقار مدينة المرادة إلى طرق تربطها بالمراكز السكانية الأخرى.

ويقول مسؤولون إن بعض الشبان يطالبون بوظائف، وهو أمر شائع في ليبيا التي تعاني من اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي؛ في 2011.

وفجر مسلحون خط أنابيب قرب المرادة مرتين منذ دجنبر الماضي، في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة الواقعة شرق البلاد.

وكان لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، المشتهر اختصارا بـ"داعش"، حضور هناك حتى طردتهم قوات حكومية من معقلهم الرئيسي في سرت؛ عام 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.