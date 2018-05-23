شركة "كلاركس" تعود لصناعة الأحذية في بريطانيا

هسبريس - رويترز

تستأنف كلاركس البريطانية، المتخصصة في صناعة الأحذية والتجزئة الإنتاج الواسع النطاق في المملكة المتحدة، للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات عندما ينضم مصنع جديد في جنوب غرب إنجلترا إلى المصانع الموجودة في فيتنام والهند.

وقالت الشركة التي تأسست قبل 193 عاما، والتي تعمل في أكثر من 90 سوقا، إن المصنع الجديد الذي يقع بالقرب من مقرها الرئيسي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف زوج من الأحذية سنويا.

وأُغلق آخر مصنع لكلاركس في بريطانيا، وكان في شمال غرب إنجلترا، عام 2006 بعد أن انتقل الإنتاج إلى الشرق الأقصى.

وقال الرئيس التنفيذي لكلاركس مايك شيروود: "الفرصة هنا أنه يمكننا أن نضع منشأة صناعية بالقرب من السوق الذي نبيع فيه". وقال إن الإنتاج سيبدأ خلال أسابيع.

وبدأ تراجع صناعة الأحذية البريطانية في ستينات القرن الماضي وتسارعت وتيرة هذا التراجع في الثمانينات والتسعينات بفعل استيراد منتجات أرخص ثمنا من الدول ذات الأجور المتدنية وظهور موضة الأحذية الرياضية.

وتشير بيانات للاتحاد البريطاني للأحذية إلى أن الإنتاج السنوي في المملكة المتحدة وصل إلى حوالي 180 مليون زوج من الأحذية في منتصف الثمانينات، بينما يبلغ حاليا نحو 6.5 مليون زوج فقط. كما تشير البيانات إلى أن الإنتاج زاد بنحو 30 بالمئة منذ عام 2008.

وقال الاتحاد إن عدد المصانع التي ما زالت تنتج الأحذية في المملكة المتحدة يصل إلى نحو 30 مصنعا مشيرا إلى أن تلك المصانع تصدر نحو 60 بالمئة من إنتاجها.

وقال شيروود، الرئيس السابق لأزياء كارن ميلن والذي انضم إلى كلاركس كرئيس تنفيذي عام 2016، إن المصنع الجديد البالغة تكلفته ثلاثة ملايين جنيه استرليني (أربعة ملايين دولار) سيجمع بين العمالة الماهرة وتكنولوجيا الروبوت وإنه خلق نحو 80 فرصة عمل جديدة.

وأبلغ شيروود رويترز قائلا :"نظرنا إلى صناعات السيارات والطيران واستخدمنا بعضا من هذه التكنولوجيا لإحداث تغيير كبير في الطريقة التي نصنع بها الأحذية". وزاد أنه من الممكن افتتاح وحدات تصنيع جديدة حول العالم إذا حقق المصنع الجديد نجاحا.

ويتبنى شيروود استراتيجية جديدة لكلاركس تركز على تحسين متوسط أسعار البيع وبناء قدرات رقمية. وتظهر بيانات كلاركس لعام 2017-2018 انخفاض الأرباح التشغيلية الأساسية بنسبة 29 بالمئة إلى 45.2 مليون جنيه استرليني مع انخفاض الإيرادات سبعة بالمئة إلى 1.54 مليار استرليني.

وباعت الشركة 47.6 مليون زوج من الأحذية من خلال ألف و514 متجرا. وقالت الشركة: "بيئة التجزئة ما زالت تشكل تحديا لكل المؤسسات، مع تزايد ضغوط التكلفة وتطلعات المستهلك الدائمة التغير".