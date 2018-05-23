عمال السكك الحديدية الفرنسية ضدّ خطط ماكرون

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت نقابات السكك الحديدية الفرنسية أن 95% من عمال هذا القطاع، الذين صوتوا في استفتاء نظمته النقابات، يعارضون خطط الإصلاح الحكومية التي تسببت في موجة إضرابات لا تزال مستمرة.

وقال لوران برو من الكونفدرالية العامة للشغل :"لابد من الإصغاء لهذه النتيجة التي تعد شاهدا على رفض عمال السكك الحديدية القاطع للقانون المطروح للمناقشة".

تجدر الإشارة إلى أن عمل السكك الحديدية يشهد حالة من الفوضى في ظل إضراب دوري يجري تنفيذه ليومين من بين كل خمسة أيام؛ منذ مطلع أبريل.

وتعارض النقابات خطط الحكومة لإتاحة التنافسية في قطاع السكك الحديدية، وتشغيل الموظفين بالشركة في المستقبل بعقود توظيف عادية وليس كموظفين عموميين يضمنون عملهم مدى الحياة.

كما يخشون، رغم النفي الرسمي المتكرر، من أن تكون التغييرات في الأنظمة الأساسية لـ" الشركة الوطنية للسكك الحديدية" يمهد الطريق لخصخصتها.

وأوضح برو أن 91068 عاملا في السكك الحديدية، 61.5% من موظفي الشركة الوطنية، صوتوا في الاستفتاء.

وتأمل النقابات في أن يعيد هذا التصويت الزخم للإضراب، الذي تراجعت مستويات المشاركة فيه نتيجة عدم إبداء الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته أي مؤشرات على الاستعداد للتنازل في القضايا الرئيسية.