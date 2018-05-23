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كُتّاب وآراء
رقم قياسي بتعداد البريطانيين المجنسين في ألمانيا
كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا عن أن الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهم في زيادة حالات التجنس لمواطنين بريطانيين في ألمانيا، ليحقق رقما قياسيا العام الماضي.
وأوضح المكتب أن نحو 7500 بريطاني حصلوا على الجنسية الألمانية في عام 2017. وفي عام 2015 حصل 622 بريطانيا فقط على الجنسية الألمانية، فيما وصل عددهم سنة 2016 إلى 2865، أي زاد العدد بنسبة 361 بالمئة.
يذكر أن نحو 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين صوتوا لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2016. ومن المقرر تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد في ربيع عام 2019.
وبشكل عام؛ حصل نحو 112200 أجنبي على جواز سفر ألماني في عام 2017، هذا العدد الذي لم تشهده ألمانيا منذ عام 2013. ويزيد هذا العدد عما تم رصده في عام 2016 بنسبة 1.7 بالمئة.
وأوضح المكتب أن أغلب المجنسين في ألمانيا العام الماضي ينحدرون من تركيا ثم بريطانيا. وأشار إلى أنه من اللافت للنظر أن تسعة بالمئة تقريبا من البريطانيين المجنسين لا يعيشون في ألمانيا.