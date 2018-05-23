24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الملك يدشن مركزا للمرأة والطفل في مرس الخير
- أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية
- نقابات تطلب عرض "أستاذ خريبكة" على خبرة طبية
- "حراك الريف" (7) .. صرخة من أجل الاعتراف: فرصة للتصالح
- الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (7) .. حملات شعواء لتنصير المغاربة
أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية (5.00)
الجدار الدفاعي والمنطقة العازلة ودبلوماسية الاستجداء..! (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 7 ـ .. حرب التحرير تطرد ليوطي من المغرب (5.00)
مزوار يتعهد بالاعتناء بـ"الستارتاب" ورفع مناخ تنافسية المقاولات (5.00)
اتهامات "البيع والشرا" في الدوري الاحترافي تعود إلى الواجهة (5.00)
- تضامنا مع "أستاذ خريبكة" .. أطر تدريس تهدد بمقاطعة الامتحانات - (226)
- أولماس .. القصة الكاملة لـ"حقيقة اختفاء" عين سيدي علي - (162)
- الرميد يتهم جهات بدفع الحكومة إلى تهديد المقاطعين بالقضاء - (90)
- أسعار ملتهبة تزيح "السردين" من موائد فقراء المغرب في رمضان - (77)
- الأعرج يرد على مقاطعة "دوزيم": الملايين يشاهدون التلفزيون - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تراجع ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي في هولندا
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي تراجع ثقة المستهلكين في الأراضي المنخفضة بنسبة طفيفة خلال ماي الحالي، في حين زادت وتيرة نمو الإنفاق خلال مارس الماضي.
بلغ مؤشر ثقة المستهلكين في هولندا خلال ماي الحالي 23 نقطة، مقابل 25 نقطة خلال أبريل الماضي. وكانت آراء المستهلكين بشأن المناخ الاقتصادي خلال ماي الماضي أقل إيجابية، كما تراجعت الرغبة في الشراء لدى المستهلكين.
وفي تقرير آخر، أشار مكتب الإحصاء المركزي إلى نمو الإنفاق في هولندا خلال مارس الماضي بنسبة 3.2% سنويا، بعد نموه بمعدل 2.8% خلال فبراير الماضي.
ويمكن أن يكون سبب هذا الارتفاع في الإنفاق هو زيادة استهلاك الهولنديين للطاقة خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.