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الرئيسية | خارج الحدود | تراجع ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي في هولندا

تراجع ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي في هولندا

تراجع ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي في هولندا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 23 ماي 2018 - 12:50

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي تراجع ثقة المستهلكين في الأراضي المنخفضة بنسبة طفيفة خلال ماي الحالي، في حين زادت وتيرة نمو الإنفاق خلال مارس الماضي.

بلغ مؤشر ثقة المستهلكين في هولندا خلال ماي الحالي 23 نقطة، مقابل 25 نقطة خلال أبريل الماضي. وكانت آراء المستهلكين بشأن المناخ الاقتصادي خلال ماي الماضي أقل إيجابية، كما تراجعت الرغبة في الشراء لدى المستهلكين.

وفي تقرير آخر، أشار مكتب الإحصاء المركزي إلى نمو الإنفاق في هولندا خلال مارس الماضي بنسبة 3.2% سنويا، بعد نموه بمعدل 2.8% خلال فبراير الماضي.

ويمكن أن يكون سبب هذا الارتفاع في الإنفاق هو زيادة استهلاك الهولنديين للطاقة خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

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