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تجارة الحيوانات تشهد رواجا كبيرا عبر الإنترنت

تجارة الحيوانات تشهد رواجا كبيرا عبر الإنترنت
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 24 ماي 2018 - 05:55

ذكر خبراء في مجال حماية البيئة من الصندوق الدولي لرعاية الحيوان، في دراسة ، أن تجارة الحيوانات البرية عبر الإنترنت تشهد رواجا كبيرا.

وأفادت الدراسة بأنه تم بيع آلاف الحيوانات الحية أو منتجات الحيوانات في أسواق عبر الإنترنت؛ بكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وكشف الخبراء أنهم وجدوا 5381 إعلانا شمل 11772 حيوانا مهددا بالانقراض على 106 بوابات إلكترونية، وبلغت قيمة تلك الحيوانات نحو أربعة ملايين دولار. وأوضحوا أن نحو خمس جميع الإعلانات المكتشفة تتعلق بمنتجات العاج.

وقال روبرت كليس، الذي يرأس الصندوق الدولي لرعاية الحيوان بألمانيا، إنه "ببضع نقرات فقط يمكنك شراء منتجات عاجية أو سلاحف حية أو ثعابين عملاقة أو ببغاوات غريبة، في أي وقت من اليوم، دون مخاطر كبيرة".

وتدعو المنظمة الدولية، التي تأسست عام 1969 ولديها مكاتب في أكثر من 40 دولة، إلى تشديد القوانين على بيع الحيوانات البرية عبر الإنترنت.

وقال كليس إنه من أجل الحد من هذه التجارة، بشكل فعال، يجب تشديد القوانين، ويجب على مديري المواقع الإلكترونية أن تكون لديهم معايير صارمة لبيع وشراء الأنواع المحمية.

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