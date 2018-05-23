روسيا تدعو إلى احترام نتائج الانتخابات الفنزويلية

هسبريس - إفي

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي في فنزويلا، والتي شهدت إعادة انتخاب الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، وانتقدت قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على هذا البلد اللاتيني.

وقالت زاخاروفا: "لننطلق من مبدأ أنه كانت هناك انتخابات، وأن هذه هي إرادة الفنزويليين الذين ذهبوا إلى مراكز الاقتراع وأعربوا عن تمسكهم بهذا الإجراء الديمقراطي في إطار القانون".

وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات أحادية الجانب على فنزويلا ونظامها المالي، وشددت على أن العقوبات تسعى إلى التأثير السلبي على حياة الفنزويليين.

جدير بالذكر أن انتخاب مادورو تم بأغلبية 6.1 مليون صوت، في الانتخابا، التي سجلت أقل المشاركات في تاريخ فنزويلا، لحضور ما يزيد قليلا عن 9.1 من بين 20.5 مليون مواطن دعوا إلى صناديق الاقتراع.