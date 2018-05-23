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الرئيسية | خارج الحدود | إيسيسكو يدين تشكيك سياسي سنغالي في الحج بمكة

إيسيسكو يدين تشكيك سياسي سنغالي في الحج بمكة

إيسيسكو يدين تشكيك سياسي سنغالي في الحج بمكة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 23 ماي 2018 - 18:30

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- بشدة التصريحات التي أدلى بها إدريس سك ، الوزير الأول السينغالي السابق، الرئيس الحالي لحزب « ريومي » في جمهورية السينغال بشأن مكة المكرمة.

وزعم السياسي السنغالي توفره على أدلة وبراهين تؤكد أن مكة ليست المكان الصحيح للحج.

وقالت الإيسيسكو إن هذه التصريحات غير المسؤولة لا يجوز أن تصدر من وزير سابق ومرشح لمنصب الرئاسة في دولة عضو في الإيسيسكو.

ودعت الإيسيسكو جمهورية السينغال إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التصريحات المشبوهة التي تهدف إلى إثارة الفتنة والتضليل، وتعد تكذيبا فجا للحقائق الثابتة التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - moha الأربعاء 23 ماي 2018 - 18:36
فليقدم لنا أولا الأدلة وحينها سنرى هل ستقنعنا ام لا.
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11
2 - راشا الأربعاء 23 ماي 2018 - 18:42
ياكما غيقول لنا المغرب
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3 - صلاح الدين الأربعاء 23 ماي 2018 - 18:43
فعلا مجموعة من الكتابات التاريخية تؤكد هذا الطرح و ما مكة و المدينة إلا كذبة كبرى
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-7
4 - لبنى الأربعاء 23 ماي 2018 - 18:44
و لما الخوف بهده السرعة ما دمتم تتوفرون على ادلة من القران و الأحاديث و الثرات . الحوار هو أساس المعرفة الجلوس على الطاولة صوتا و صورة و نقارع الحجج ليستفيد الجميع . لان هناك بعض الأفلام الوثائقية لعلماء حفريات و تاريخ و جيولوجيا يقولون كذالك و ان البثراء هي مكة و ليس الكعبة .
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-1
5 - rachid الأربعاء 23 ماي 2018 - 18:45
الوزير على حق، فالمكان الصحيح الذي بعث فيه النبي هو البتراء وليس مكة، و هذا معروف لجميع المؤرخين والمهتمين بتاريخ المنطقة و الأديان، ولكم أن تبحثوا عن ذلك وأقوال المؤرخين الغربيين، وهناك وثائقي أخرجه انجليزي مختص يكشف بالأدلة ذلك، وجميع المساجد القديمة متجهة نحو البتراء و ليس مكة، والصراع بعد الخلفاء الراشدين هو ما حول مكان من الحج من البتراء إلى مكة.
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6 - زمزم الأربعاء 23 ماي 2018 - 18:47
بهذه المناسبة استنكر بشدة شجع السلطات السعودية التي تبيع ماء زمزم للحجاج والمعتمرين اثناء العودة الى بلادهم رغم ان هذا الماء ملك لجميع المسلمين....بل حتى عربة حمل الامتعة المجانية في مطارات العالم تؤدي عليها في مطار جدة...
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7 - محمد الأربعاء 23 ماي 2018 - 18:47
الله اهديه،لسنا بحاجة الى ادلة ،القران هو احسن دليل.
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8 - hmdawi الأربعاء 23 ماي 2018 - 18:48
يجب على الجميع أن يعلم بأن هناك فرق شاسع بين السياسة و الدين و إذا كان وزيرا سابقا لا يعني أن كلامه منزل من السماء حتى ننصت له و نؤيد كلامه .ما ينقصه بالفعل هو الثقافة الإسلامية و التي لا علاقة له بها بكل تأكيد و جهله هو من أنطقه....
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9 - youssef الأربعاء 23 ماي 2018 - 18:49
اوا صافي بقيتو لينا غير انتوما توريونا القبلة،
بعد المصريين و الشيعيين جاء دوركم انثم و باز
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