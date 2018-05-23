الإمارات تنفي اختطاف طائرة في الأجواء الإيرانية

هسبريس - و.م .ع

نفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، الأربعاء، صحة ما يتم تداوله حول وجود محاولة لاختطاف طائرة تابعة للناقلة الوطنية "فلاي دبي" في الأجواء الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن سيف السويدي، مدير عام الهيئة، قوله إن" الرحلة رقم (إف زد 301) التي كانت متوجهة من دبي إلى كابل، قد عادت إلى دبي و أن المسافرين استأنفوا رحلتهم التي غادرت مطار دبي الدولي في تمام الساعة الثامنة و31 دقيقة صباحا".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "حادثا عرضيا وقع نتيجة سلوك أحد المسافرين وتم احتجازه من قبل السلطات المختصة عند وصول الطائرة إلى المطار".