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الرئيسية | خارج الحدود | محققون: عسكر روسيا أسقط طائرة مدنية ماليزية

محققون: عسكر روسيا أسقط طائرة مدنية ماليزية

محققون: عسكر روسيا أسقط طائرة مدنية ماليزية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 24 ماي 2018 - 11:35

قال محققون في إسقاط الرحلة الماليزية MH17، اليوم الخميس، إن الصاروخ الذي استخدم لإسقاط الطائرة، أثناء مرورها في أجواء شرق أوكرانيا عام 2014، أطلقته القوات المسلحة الروسية.

وقال فيلبرت بوليسن، رئيس إدارة الجريمة في الشرطة الوطنية الهولندية، إن الصاروخ أطلقته الوحدة العسكرية 53 المضادة للطائرات. وأضاف في مؤتمر صحفي: "كل المركبات التي كانت ضمن قافلة تحمل الصاروخ تابعة للقوات المسلحة الروسية".

وكانت روسيا نفت ضلوعها في هذا الحادث الذي طال طائرة مقلعة من هولندا وأسقط 298 من القتلى.

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