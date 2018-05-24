انتقاد دولي يطال اضطهاد المهاجرين في الجزائر

هسبريس - محمد الراجي

مع استمرار السلطات الجزائرية في اعتقال وطرد المهاجرين الوافدين من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، انتقدت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق هذا السلوك ، واصفة حملات الاعتقالات التي قامت بها في صفوف المهاجرين بـ"التعسفية".

ورحّبت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، ومقرها بلجيكا، بالنداء الذي أطلقه حوالي 200 ناشط حقوقي وباحث وفنان في الجزائر، أدانوا فيه عمليات الاعتقال والطرد الجماعية التي تنفذها السلطات الجزائرية في حق المهاجرين منذ بداية العام الجاري.

الشبكة الحقوقية أدانت، على لسان رئيسها ميشيل توبيانا، ما سمّته "حملات الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق وعمليات الإعادة القسرية إلى الحدود، ومن ثم الطرد الجماعي والشامل الذي يستهدف المهاجرين الوافدين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المتواجدين حالياً على الأراضي الجزائرية".

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قد دعا السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لعمليات ترحيل المهاجرين الوافدين من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء.