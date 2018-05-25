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الرئيسية | خارج الحدود | مصاعب تلاقي ترحيل نازحين مرفوضين في ألمانيا

مصاعب تلاقي ترحيل نازحين مرفوضين في ألمانيا

مصاعب تلاقي ترحيل نازحين مرفوضين في ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 25 ماي 2018 - 04:37

كشف تقرير صحفي أنه تم إلغاء نحو نصف الترحيلات المخطط لها لطالبي لجوء مرفوضين من ألمانيا إلى بلادهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وذكر تقرير صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، استنادا إلى الشرطة الاتحادية، أنه تم ترحيل 5548 طالب لجوء مرفوض خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن السلطات اضطرت لإلغاء 4752 عملية ترحيل في الفترة الزمنية ذاتها؛ لأنه لم يتم العثور مثلا على الأشخاص المقرر إعادتهم إلى مواطنهم .

وأضاف التقرير أنه في 75 حالة رفض طيارون أو شركات طيران نقل طالبي اللجوء المرفوضين.

وبحسب التقرير الصحفي، كان قد تم إلغاء 314 عملية ترحيل لهذا السبب في عام 2017، و139 عملية في عام 2016.

ومن جانبه برر عضو مجلس إدارة نقابة الطيارين الألمانية "كوكبيت" هذا التصرف من قبل الطيارين، وقال لصحف مجموعة "فونكه" إنه عندما يأتي شخص ما على متن الطائرة "سيصبح عنيفا ويتصرف بعدوانية، فإنه يتعين على قائد الطائرة إعادة النظر في عملية النقل".

ولكن الشرطة الاتحادية لا تتفهم هذا الموقف، وقال متحدث باسمها إنه يتم إلغاء عمليات ترحيل، على الرغم من أنه يتم تأمين عملية الترحيل التي ترافقها الشرطة بحيث "لا يقع أي خطر على الأمن والنظام على متن الطائرة" من قبل الشخص المرحل.

وأشار المسؤول الأمني نفسه إلى أنه يتم حاليا استئجار طائرات بدلا من الرحلات الجوية للترحيلات الجماعية.

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