ناجيات من "بوكو حرام" يتعرضن للاغتصاب بنيجيريا

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت منظمة العفو الدولية أن آلافا من النساء والفتيات اللاتي تمكن من الهرب بعد أن اختطفهن مسلحون، من جماعة "بوكو حرام"، تعرضن لمزيد من الانتهاكات على يد قوات الأمن في نيجيريا.

وأفادت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير جديد، بأن الجنود وأعضاء من "قوة المهام المشتركة المدنية"، التي تشكلت لمساعدة الجيش في محاربة بوكو حرام، قاموا باحتجاز النساء في مخيمات منعزلة تعرضن فيها للاغتصاب.

وقالت أوساي أوجيجهو، مديرة مكتب "العفو الدولية" في نيجيريا، إنه "بدلا من تلقي الحماية من السلطات، أجبرت النساء والفتيات على الخضوع للاغتصاب لتفادي الموت جوعا".

ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى 300 مقابلة وزيارات لسبعة مخيمات في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، فإن آلاف الأشخاص يتضورون جوعا حتى الموت في المخيمات التي أقامها الجيش في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2015 .

وقالت شابة عمرها 20 عاما للباحثين :"لقد جاء رجل من قوة المهام المشتركة المدنية وقدم لي الطعام ... ثم أغلق باب الخيمة واغتصبني. وقال لي: أعطيتك هذه الأشياء، إذا كنت تريديها فينبغي أن نكون زوجا وزوجة".

ووفقا للباحثين فقد قالت أخريات إنهن أجبرن على أن يصبحن "عشيقات" لمسؤولي أمن من أجل إنقاذ أنفسهن من الموت جوعا. كما أن معظم هؤلاء النساء فقدن بالفعل أطفالا أو أقارب آخرين بسبب نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية في المخيمات.

وقالت النساء إن الاستغلال الجنسي يتم بناء على نهج منظم، حيث يأتي الجنود إلى المخيم من أجل الجنس. وزادت أوجيجهو :"الجناة ورؤساؤهم الذين سمحوا بحدوث ذلك دون اعتراض قد ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي ، ولابد من محاسبتهم".

وردا على ذلك ، قالت الحكومة النيجيرية إن تقرير المنظمة "بطبيعته بعيد عن المصداقية ، ويفتقر بشدة إلى أي دليل". وقال المتحدث الرئاسي جاربا شيهو، في بيان، إن الجيش النيجيري قد وضع قبل عامين آليات "للإصلاح الذاتي" وشكل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الاتهامات .

ووفقا لشيهو ، فإنه عندما رفعت قضايا بشأن الانتهاكات، أدت إلى حالات تجريد من الرتب وفصل ومحاكمات وإدانات من المحاكم المدنية. ووصف الجيش التقرير بأنه "كاذب وزائف".

وقال المتحدث باسم الجيش، جون أجيم، في بيان: "يتعين على المنظمة الحقوقية أن تعمل بشكل وثيق أكثر من ذلك مع الوكالات الأمنية للحصول على المعلومات الصحيحة".

وتشكل بوكو حرام تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما قامت بعمليات عدائية في دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

ومنذ عام 2009 قتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي المسلحين في المنطقة ، وفر نحو 2.5 مليون شخص من ديارهم. بينما تهدف الجماعة لفرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.