24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أجينو .. فرنسا وعُمان
- تكييف امتحانات الباكالوريا لفائدة ذوي الإعاقات
- عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط
- رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب
- كوكاس يبسط "رؤية مغايرة" لجبهة البوليساريو
عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)
"حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع (5.00)
الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب (5.00)
- المحكمة تمتع "أستاذ خريبكة" بالحرية بعد تنازل التلميذة المعنّفة - (118)
- موريتانيا تُغازل البوليساريو وتفتتح أول شريط حدودي مع تندوف - (78)
- رصيف الصحافة: قيادي عسكري بالبوليساريو يفر للالتحاق بالوطن - (66)
- الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب - (61)
- أستاذ خريبكة يعانق الحرية - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير المالية الروسي: استفدنا من العقوبات الغربية
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن موسكو استفادت من عقوبات الغرب، حيث دفعت العقوبات البلاد إلى الإصلاح.
في كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي الأبرز في روسيا، في سان بطرسبرغ، قال المسؤول:"العقوبات سهلت تنفيذ الإصلاح في روسيا، في السياسة المتعلقة بالميزانية والإصلاحات الهيكلية".
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه التشديد على أن "العقوبات حفزت روسيا على الإسراع في الإصلاحات".
وأوضح أن الاقتصاد الروسي أصبح أقل اعتمادا على أسعار النفط، وأضاف: "في السابق كانت الميزانية موضوعة على أساس سعر مئة دولار للبرميل، بينما الآن على أقل من 50 دولارا".
وتفرض قوى غربية من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية خانقة على شركات وأفراد روس منذ ضم روسيا إقليم القرم من أوكرانيا قبل أربع سنوات.