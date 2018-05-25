24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط (5.00)

  2. رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب (5.00)

  3. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)

  4. "حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع (5.00)

  5. الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | وزير المالية الروسي: استفدنا من العقوبات الغربية

وزير المالية الروسي: استفدنا من العقوبات الغربية

وزير المالية الروسي: استفدنا من العقوبات الغربية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 04:42

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن موسكو استفادت من عقوبات الغرب، حيث دفعت العقوبات البلاد إلى الإصلاح.

في كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي الأبرز في روسيا، في سان بطرسبرغ، قال المسؤول:"العقوبات سهلت تنفيذ الإصلاح في روسيا، في السياسة المتعلقة بالميزانية والإصلاحات الهيكلية".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه التشديد على أن "العقوبات حفزت روسيا على الإسراع في الإصلاحات".

وأوضح أن الاقتصاد الروسي أصبح أقل اعتمادا على أسعار النفط، وأضاف: "في السابق كانت الميزانية موضوعة على أساس سعر مئة دولار للبرميل، بينما الآن على أقل من 50 دولارا".

وتفرض قوى غربية من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية خانقة على شركات وأفراد روس منذ ضم روسيا إقليم القرم من أوكرانيا قبل أربع سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.