وزير المالية الروسي: استفدنا من العقوبات الغربية

هسبريس ـ مُتابعة

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن موسكو استفادت من عقوبات الغرب، حيث دفعت العقوبات البلاد إلى الإصلاح.

في كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي الأبرز في روسيا، في سان بطرسبرغ، قال المسؤول:"العقوبات سهلت تنفيذ الإصلاح في روسيا، في السياسة المتعلقة بالميزانية والإصلاحات الهيكلية".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه التشديد على أن "العقوبات حفزت روسيا على الإسراع في الإصلاحات".

وأوضح أن الاقتصاد الروسي أصبح أقل اعتمادا على أسعار النفط، وأضاف: "في السابق كانت الميزانية موضوعة على أساس سعر مئة دولار للبرميل، بينما الآن على أقل من 50 دولارا".

وتفرض قوى غربية من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية خانقة على شركات وأفراد روس منذ ضم روسيا إقليم القرم من أوكرانيا قبل أربع سنوات.