رمضان يرفع رواج المحلات التجارية الكبرى بالسنغال

رشيد معبودي من دكار*

يشكل شهر رمضان المبارك مناسبة للتقرب إلى الله وفعل الخير بالنسبة للمسلمين، كما يعرف تغيرا في أنماط الاستهلاك لدى العديد من منهم.

وفي السنغال، يشهد نمط العيش عند جزء كبيرا من ساكنة هذا البلد غرب الإفريقي ذي الغالبية المسلمة، بعض التغير خلال هذا الشهر الفضيل الذي يشهد ارتفاعا كبيرا لنفقات الأسر التي تقبل بشكل مكثف على المحلات التجارية الكبرى بالبلاد.

وسواء تعلق الأمر بنوع من البريستيج أو بمجرد رغبة في تزيين مائدة الإفطار بالمأكولات والمشروبات، فإن هذا الإقبال منقطع النظير على المحلات التجارية الكبرى يشكل مصدر غبطة لهذه المحلات التجارية الكبرى التي تتنافس في تقديم العروض التخفيضات للرفع من رقم معاملاتها خلال هذا الشهر الفضيل.

ومن العروض التي تجتهد هذه المحلات في تقديمها، هناك سلة من المنتوجات الغذائية المتنوعة خاصة بشهر رمضان تحمل اسم "سوكارو كور"، وهو تقليد سنغالي عريق تقوم بموجب المرأة السنغالية على إهدائها لعائلة زوجها من أجل كسب ودها وثقتها وتوطيد العلاقات العائلي.

ويرصد زائر المحلات التجارية الكبرى في العاصمة دكار، وغيرها من المدن السنغالية، طوابير طويلة، ولاسيما خلال الأيام الأولى لشهر رمضان الذي بدأه السنغاليون على وقع الاختلاف في يومه الأول، بين تنسيقية مسلمي السنغال التي بدأت فاتح الشهر الفضيل يوم الاربعاء 16 ماي، واللجنة الوطنية للتقويم القمري التي أعلنت أن فاتح الشهر هو الخميس 17 ماي.

وفي واقع الأمر، فإن نفقات الأسر السنغالية تصل ذروتها خلال رمضان، حيث لا تدخر جهدا لاستقبال هذا الشهر الكريم بالشكل اللائق.

وقد شكل هذا الطلب القوي على المواد الغذائية الأساسية في الواقع مصدر انشغال حقيقيا للسلطات العمومية التي تسعى إلى تأمين استقرار والتزويد العادي للسوق بالمواد الغذائية.

وفي هذا الصدد، نوه وزير التجارة والقطاع غير المهيكل والاستهلاك والنهوض بالمنتوجات المحلية والمقاولات والمتوسطة السنغالي، أليون سار، بتوافر المواد الأساسية الضروريات الأساسية واستقرار الأسعار في الأسواق بمناسبة شهر رضمان.

وقال سار بعد جولة الأسبوع الماضي في دكار خصصت للوقوف عند التزود بالمواد الغذائية بمناسبة الشهر الفضيل، "لاحظت بارتياح كبير أن السوق مزود بشكل ملائم بالمواد الأساسية، كما أن الأسعار مستقرة على نحو كبير، لم نسجل أي تقلبات في الأسعار".

وإذا كان شهر رمضان يعرف إقبالا كبيرا على الأسواق الكبرى ببلاد التيرانغا، فإن ذلك لا يمنع من كون هذا الشهر الكريم يشكل للسنغاليين محطة روحية خاصة.

وبالفعل، فإن مختلف المساجد في هذا البلد الذي تفوق نسبة المسلمين فيه 94 في المائة، تشهد إقبالا قياسيا لأداء صلاة الفريضة والنوافل بما يكرس القيمة الروحية لهذا الشهر الفضيل باعتباره مناسبة لتكريس قيم ضبط النفس والانضباط والارتقاء الروحي.