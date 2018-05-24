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ترامب يتراجع عن ملاقاة "كيم يونغ" في سنغافورة
الخميس 24 ماي 2018 - 14:14
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، وذلك في خطاب نشره البيت الأبيض.
وكانت القمة مقررة يوم 12 يونيو المقبل في سنغافورة، لكن ترامب خاطب كيم قائلا: "نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة؛ أشعر أن من غير المناسب، في هذا الوقت، أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".
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تعليقات الزوّار (1)
1 - احمق ضد احمق الخميس 24 ماي 2018 - 14:36
للاسف أصبح العالم يحكمه فصيلة من المتهورين والحماق. حكام دول يتفوهون بكلام وكأنهم سيتهئون لمبارة في المصارعة الحرة . (وكلها يلغي بلغاه) فتجد الشعوب وكأنها تشاهد مبارة بالمجان .
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