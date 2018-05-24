24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية (5.00)

  2. عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط (5.00)

  3. رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب (5.00)

  4. ميلشيات "البوليساريو" تحذر المغرب من حرب إقليمية بالصحراء (5.00)

  5. الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

المصطفى ســنـــكـــي

صوم رمضان وسؤال الفضل والغايات

المصطفى ســنـــكـــي
عبد اللطيف مجدوب

رمضان والإمساك عن العمل !

عبد اللطيف مجدوب
Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يتراجع عن ملاقاة "كيم يونغ" في سنغافورة

ترامب يتراجع عن ملاقاة "كيم يونغ" في سنغافورة

ترامب يتراجع عن ملاقاة "كيم يونغ" في سنغافورة
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 24 ماي 2018 - 14:14

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، وذلك في خطاب نشره البيت الأبيض.

وكانت القمة مقررة يوم 12 يونيو المقبل في سنغافورة، لكن ترامب خاطب كيم قائلا: "نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة؛ أشعر أن من غير المناسب، في هذا الوقت، أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - احمق ضد احمق الخميس 24 ماي 2018 - 14:36
للاسف أصبح العالم يحكمه فصيلة من المتهورين والحماق. حكام دول يتفوهون بكلام وكأنهم سيتهئون لمبارة في المصارعة الحرة . (وكلها يلغي بلغاه) فتجد الشعوب وكأنها تشاهد مبارة بالمجان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.