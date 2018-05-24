ترامب يتراجع عن ملاقاة "كيم يونغ" في سنغافورة

هسبريس ـ مُتابعة

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، وذلك في خطاب نشره البيت الأبيض.

وكانت القمة مقررة يوم 12 يونيو المقبل في سنغافورة، لكن ترامب خاطب كيم قائلا: "نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة؛ أشعر أن من غير المناسب، في هذا الوقت، أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".