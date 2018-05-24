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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تبدي قلقها بشأن اعتقال نشطاء في مصر

أمريكا تبدي قلقها بشأن اعتقال نشطاء في مصر

أمريكا تبدي قلقها بشأن اعتقال نشطاء في مصر
هسبريس - رويترز
الخميس 24 ماي 2018 - 17:35

قال البيت الأبيض في بيان إن أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس أن الولايات المتحدة قلقة إزاء اعتقال نشطاء بعينهم احتجزتهم السلطات المصرية برغم إطلاق سراح سجناء آخرين في الآونة الأخيرة.

وقال البيت الأبيض "عبر بنس عن دعمه لإطلاق الرئيس السيسي سراح أكثر من 300 سجين، ومن بينهم المواطن الأمريكي أحمد عطيوي".

وأضاف أن نائب الرئيس عبر خلال الاتصال الهاتفي أيضا "عن القلق بشأن اعتقال نشطاء آخرين لا ينتهجون العنف في مصر.

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