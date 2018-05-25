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كُتّاب وآراء
المخابرات البريطانية تسمح بتوظيف أبناء المهاجرين
سيسمح جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي 6) للمرة الأولى لأبناء المهاجرين بالانضمام إليه وسيذيع أول إعلان تلفزيوني له على الإطلاق.
وألغى أليكس يانجر رئيس الجهاز المعروف رمزا بحرف "سي" قاعدة كانت تطلب أن يكون والدا الموظفين في الجهاز بريطانيين وسيكون المطلوب فقط أن يكون من يوظفه الجهاز بريطاني المولد. وأطلق جهاز المخابرات البريطاني حملة توظيف تستهدف النساء ممن لديهن أطفال وأشخاصا من أصل أفريقي ومن أقليات عرقية لتعزيز التنوع بين موظفيه.
وقال يانجر للصحفيين "أريد أن أنتهز تلك الفرصة لأقوض خرافة لا زالت تتسبب كثيرا في استبعاد مرشحين محتملين لأنفسهم... رسالتي بسيطة: ليس لدينا ضابط إم.آي 6 ’قياسي’.. إذا كان لديك ما يلزم فتقدم لتنضم إلينا".
يأتي هذا التغير في الوقت الذي سيبث فيه الجهاز أول إعلان تلفزيوني في تاريخه الذي يرجع إلى 109 أعوام مساء اليوم الخميس.
وينتهي الإعلان بجملة تقول "إم.آي 6 نحن مثلك تماما".
وأكثر عميل خيالي شهرة في الجهاز هو بطل الأفلام السينمائية جيمس بوند.