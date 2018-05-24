سعد الحريري رئيسا لوزراء لبنان للمرة الثالثة

هسبريس - متابعة

قال مكتب رئيس الجمهورية اللبنانية إن الرئيس ميشال عون كلف سعد الحريري برئاسة الوزراء للمرة الثالثة اليوم الخميس (24 مايو أيار) وذلك بعدما نال تأييد غالبية أعضاء مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يبدأ الحريري مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية. وقال اليوم "كل الكتل النيابية الوازنة تُجمع على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".

ومنصب رئيس الوزراء في لبنان مُخصص للسُنة في نظام اقتسام السلطة المُسمى بالمحاصصة الطائفية وكان الحريري المدعوم من الغرب أوفر المرشحين حظا رغم خسارة تيار المستقبل بزعامته أكثر من ثلث نوابه في الانتخابات التي أُجريت في السادس من مايو أيار.

وطرح كل أعضاء البرلمان الجديد تقريبا، البالغ عددهم 128 ، اسم الحريري خلال المشاورات مع عون اليوم.

ومن المتوقع أن تعكس الحكومة الائتلافية الجديدة تزايد النفوذ السياسي لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وحلفائها الذين يؤيدون احتفاظها بالسلاح. وفازت الجماعة وحلفاؤها بسبعين مقعدا على الأقل من مقاعد البرلمان .