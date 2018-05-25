"الكابينت" يجرّد نتنياهو من صلاحية إعلان الحرب

هسبريس - متابعة

ألغى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينت"، الخميس، فعالية قانون يمنح رئيس الحكومة ووزير الجيش صلاحية اتخاذ قرار بشن حرب عسكرية بمفردهما، دون الحاجة إلى الرجوع للحكومة بالقرار.

وكان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قد أقرّ مطلع الشهر الجاري، قانونا يتيح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، اتخاذ قرار إعلان الحرب بمفردهما، غير أن انتقادات واجهها القانون أسفرت عن تعديل صيغته بحيث تحال هذه الصلاحية لـ "الكابينت".

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن صيغة جديدة للقانون سيتم طرحها على "الكنيست" خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقضي بحصر صلاحية الإعلان عن حرب أو عملية عسكرية كبيرة بالحكومة الإسرائيلية المصغّرة.

وانتقد أعضاء في لجنة "الشؤون الخارجية والأمن" البرلمانية الإسرائيلية الصيغة الجديدة للقانون، ذلك أنها تخلو من أي ثغرة تمكّن نتنياهو وليبرمان من اتخاذ قرار شن الحرب بمفردهما أو بالتعاون مع الوزراء الداعمين لهما.