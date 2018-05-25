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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس وزراء إسبانيا يواجه تصويتا بسحب الثقة

رئيس وزراء إسبانيا يواجه تصويتا بسحب الثقة

رئيس وزراء إسبانيا يواجه تصويتا بسحب الثقة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 12:38

قال الحزب الاشتراكي الإسباني، اليوم الجمعة، إنه سيقترح إجراء تصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوي في ما يتصل بقضية فساد تضم أعضاء في الحزب الشعبي، الذي يتزعمه.

ولم يتضح ما إذا كان الاشتراكيون سيتمكنون من الحصول على دعم كاف للإطاحة براخوي، إذ سيحتاجون إلى مساندة حزب" بوديموس" وحزب "مواطنون".

وتتصل القضية باستخدام أعضاء في الحزب الشعبي، خلال تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الثانية، صندوقا أسود لتمويل حملات انتخابية بشكل غير مشروع، وهو الأمر الذي يلاحق راخوي منذ توليه السلطة، في 2011، بينما ينفى دوما ارتكاب أي مخالفات.

وأدين 29 شخصا لهم صلة بالحزب الشعبي، بينهم أمين مال سابق وأعضاء بارزون آخرون،بارتكاب مخالفات منها تزوير حسابات واستغلال النفوذ وجرائم ضريبية. وصدرت عليهم أحكام بالسجن.

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