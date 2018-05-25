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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تريد أموالا أوروبية لإبقاء الاتفاق النووي

إيران تريد أموالا أوروبية لإبقاء الاتفاق النووي

إيران تريد أموالا أوروبية لإبقاء الاتفاق النووي
هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: خالد كدار)
الجمعة 25 ماي 2018 - 19:41

قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها حزمة إجراءات اقتصادية بنهاية الشهر الجاري، لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وذكر المسؤول، ضمن تصريح للصحفيين قبل محادثات في فيينا مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، قوله: "نتوقع تقديم الحزمة بحلول نهاية شهر ماي الجاري".

وأضاف أن طهران ستقرر، في غضون أسابيع قليلة، إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن بقرار من البيت الأبيض.

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