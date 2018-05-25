الكرملين: اتهامات "إتش. إم17" مرفوضة بروسيا

هسبريس ـ مُتابعة

اعلنت روسيا رفضها القاطع للاتهامات بتورطها في كارثة الطائرة الماليزية. وصرح بذلك دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بحسب وكالة "سبوتنيك".

كانت أستراليا وهولندا قد وجهتا، اليوم الجمعة، اتهامات رسمية إلى روسيا بأنها مسؤولة بشكل مباشر عن إسقاط طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية التي تحطمت في رحلتها الجوية رقم "إتش. إم 17".

وذكر محققون دوليون أن منظومة مضادة للطائرات من طراز "بوك"، تابعة للجيش الروسي، تسببت في إسقاط الطائرة شرق أوكرانيا، بينما كانت في رحلة جوية من أمستردام إلى كوالالمبور يوم 17 يوليوز 2014، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية، جولي بيشوب، للصحفيين في كانبيرا: " بناء على هذه الاكتشافات فإن النتيجة الوحيدة التي يمكن استخلاصها هي أن روسيا مسؤولة بشكل مباشر". وأضافت: "أستراليا وهولندا أخطرتا روسيا الاتحادية بأننا نحملها المسؤولية بموجب القانون الدولي عن دورها في إسقاط الرحلة الجوية MH17".

من جهة اخرى، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ الذي زعم المحققون الهولنديون أنه أسقط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا، عام 2014، من طراز قديم لا يستخدمه الجيش الروسي، بحسب قناة "روسيا اليوم".