24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)

  2. جمعويّون يوزّعون مساعدات غذائية بالجديدة (5.00)

  3. ضبط مواد غذائية فاسدة وأكياس بلاستيكية بسطات (5.00)

  4. أستاذ خريبكة يقر بالخطأ .. ومحامي التلميذة يرفض دغدغة العواطف (5.00)

  5. ديانا حداد: التراويح في المغرب "تقشعر لها الأبدان"‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الكرملين: اتهامات "إتش. إم17" مرفوضة بروسيا

الكرملين: اتهامات "إتش. إم17" مرفوضة بروسيا

الكرملين: اتهامات "إتش. إم17" مرفوضة بروسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 18:52

اعلنت روسيا رفضها القاطع للاتهامات بتورطها في كارثة الطائرة الماليزية. وصرح بذلك دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بحسب وكالة "سبوتنيك".

كانت أستراليا وهولندا قد وجهتا، اليوم الجمعة، اتهامات رسمية إلى روسيا بأنها مسؤولة بشكل مباشر عن إسقاط طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية التي تحطمت في رحلتها الجوية رقم "إتش. إم 17".

وذكر محققون دوليون أن منظومة مضادة للطائرات من طراز "بوك"، تابعة للجيش الروسي، تسببت في إسقاط الطائرة شرق أوكرانيا، بينما كانت في رحلة جوية من أمستردام إلى كوالالمبور يوم 17 يوليوز 2014، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية، جولي بيشوب، للصحفيين في كانبيرا: " بناء على هذه الاكتشافات فإن النتيجة الوحيدة التي يمكن استخلاصها هي أن روسيا مسؤولة بشكل مباشر". وأضافت: "أستراليا وهولندا أخطرتا روسيا الاتحادية بأننا نحملها المسؤولية بموجب القانون الدولي عن دورها في إسقاط الرحلة الجوية MH17".

من جهة اخرى، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ الذي زعم المحققون الهولنديون أنه أسقط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا، عام 2014، من طراز قديم لا يستخدمه الجيش الروسي، بحسب قناة "روسيا اليوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.