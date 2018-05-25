قضاء إسرائيل يرفض إبعاد الذخيرة الحية عن غزة

هسبريس ـ مُتابعة

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا دعوتين رفعتا من عدة منظمات غير حكومية لمنع قيام الجيش الإسرائيلي من استخدام ذخيرة حية أثناء التعاطي مع احتجاجات على الحدود مع قطاع غزة، حيث لقي ما يزيد عن 100 فلسطيني مصرعهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال سهود بشارة، المحامي بـ"المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، المشتهر بتسمية "عدالة" أيضا، إن "الحكم ينتهك الحق الدستوري الأكثر أهمية: الحق في الحياة والسلامة البدنية، ولا يلبي حاجة ملحة" بالبت في هذا السلوك".

وكانت المنظمات تطالب المحكمة بإصدار حكم لمنع استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين لا يمثلون تهديدا مباشرا للجنود. فيما ذكر بشارة أن "إطلاق النار يحدث للردع والتخويف، والشهادات والتسجيلات المصورة تظهر أن إطلاق النار وقع بالذخيرة الحية ضد المتظاهرين من أجل الإضرار بحياة أو السلامة البدنية".

ورفضت المحكمة القضيتين المرفوعتين من جانب المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية ومركز الميزان لحقوق الإنسان. وأوضحت أن "حركة المقاومة الإسلامية، حماس، تخلط إرهابيين بشكل متعمد وسط مدنيين، بما فيهم نساء وأطفال، من أجل إرباك القوات الإسرائيلية"، حسبما أفادت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" المحلية.

جدير بالذكر أن ما لا يقل عن 117 فلسطينيا لقوا حتفهم منذ بداية ما سميت "مسيرة العودة الكبرى"، التي انطلقت في 30 مارس، على مستوى السياجات المطوقة لقطاع غزة.