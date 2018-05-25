24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)

  2. "حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع (5.00)

  3. جمعويّون يوزّعون مساعدات غذائية بالجديدة (5.00)

  4. أوبر تضبط "سيارات ذاتية القيادة" بعد حادث مميت (5.00)

  5. موريتانيا تُغازل البوليساريو وتفتتح أول شريط حدودي مع تندوف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | غرق مركب يقتل العشرات في الكونغو الديمقراطية

غرق مركب يقتل العشرات في الكونغو الديمقراطية

غرق مركب يقتل العشرات في الكونغو الديمقراطية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 11:30

انتشلت فرق الإنقاذ جثث حوالي خمسين شخصا بعد غرق مركب في نهر شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، اليوم الجمعة.

وقال نائب حاكم إقليم تشوابا، ريتشارد مبويو ايلوكا، "عثرنا على 49 جثة الخميس وجثة واحدة اليوم الجمعة".

كما كشف مبويو أن أسباب الغرق غير معروفة، كذلك الأمر بالنسبة إلى عدد المفقودين، وأن حكومة المحافظة أرسلت فريقا للاطلاع على الوضع عن قرب.

وكان المركب يقل ركابا وكمية كبيرة من السلع من بلدة مونكوتو إلى مدينة مابنداكا، في المحافظة الاستوائية، بحسب شهود عيان.

مثل هذه الحوادث تكثر في أنهار وبحيرات الكونغو الديموقراطية بسبب استخدام قوارب مهترئة والحمولة الزائدة، إضافة إلى عدم توفر مستلزمات السلامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.