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كُتّاب وآراء
غرق مركب يقتل العشرات في الكونغو الديمقراطية
انتشلت فرق الإنقاذ جثث حوالي خمسين شخصا بعد غرق مركب في نهر شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، اليوم الجمعة.
وقال نائب حاكم إقليم تشوابا، ريتشارد مبويو ايلوكا، "عثرنا على 49 جثة الخميس وجثة واحدة اليوم الجمعة".
كما كشف مبويو أن أسباب الغرق غير معروفة، كذلك الأمر بالنسبة إلى عدد المفقودين، وأن حكومة المحافظة أرسلت فريقا للاطلاع على الوضع عن قرب.
وكان المركب يقل ركابا وكمية كبيرة من السلع من بلدة مونكوتو إلى مدينة مابنداكا، في المحافظة الاستوائية، بحسب شهود عيان.
مثل هذه الحوادث تكثر في أنهار وبحيرات الكونغو الديموقراطية بسبب استخدام قوارب مهترئة والحمولة الزائدة، إضافة إلى عدم توفر مستلزمات السلامة.