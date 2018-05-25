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كُتّاب وآراء
إعصار "ميكونو" يستنفر الجهود في سلطنة عمان
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، أن الاعصار "ميكونو"، الذي عاث الخراب في جزيرة سقطرى اليمنية، اشتد قوة ليصبح من الدرجة الثانية، فيما يقترب من المناطق الجنوبية للسلطنة.
وقالت هيئة الارصاد الجوية العمانية، على موقع التواصل "تويتر"، إن "آخر الرصدات توضح تطور الحالة المدارية الى اعصار من الدرجة الثانية، مع رياح شديدة السرعة".
وأكد المركز الوطني للانذار المبكر في السلطنة، خلال وقت سابق، أن عين الاعصار باتت على بعد 180 كيلومترا فقط عن صلالة، كبرى مدن محافظة ظفار.
وشهدت عدة مدن في ظفار تساقط امطار غزيرة، فجر الجمعة، مع اقتراب الاعصار من المناطق الساحلية، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء العمانية.
علاقة بذلك؛ كثفت السلطات الاستعدادات على مستوى كافة الهيئات الحكومية، واستنفرت الشرطة والجيش، واغلقت المدارس حتى يوم الاثنين، تحسبا للاعصار.
وقررت الهيئة العامة للطيران المدني إغلاق مطار صلالة امام حركة الطيران لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.
من جهة أخرى؛ أكد مسؤولون يمنيون ان 17 شخصا على الاقل في عداد المفقودين بعد أن اجتاح الاعصار "ميكونو" جزيرة سقطرى، متسببا في سيول قوية وأضرار.
واعلنت الحكومة اليمنية جزيرة سقطرى "منطقة منكوبة"، والتقت الهيئة العليا للاغاثة في البلاد مع منظمات انسانية دولية، في عدن، لمناقشة الوضع في الجزيرة بحسب وكالة "سبأ" للانباء.
وتقررت إقامة 11 مركز إغاثة في سقطرى لتقديم المأوى للاشخاص الذين اجبروا على اخلاء منازلهم. وتمت ايضا مناقشة التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للاشخاص في ثلاث محافظات، جنوب شرق اليمن، يتوقع أن يضربها الاعصار.