24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشاعر سرحان يستحضر ذكريات الصغر في أبهى الشهور رمضان
- الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية
- "حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع
- علماء: تدخين السجائر يؤذي عضلات السيقان
- حياة خوليو إغليسياس تتحول إلى مسلسل تلفزي
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السجن لمدون جزائري اتهم بالتخابر مع إسرائيل
قال ناشط مدافع عن حقوق الإنسان إن حكما صدر بالسجن عشر سنوات على مدون جزائري، ألقي القبض عليه العام الماضي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيه الاتهام له بالتخابر؛ بين اتهامات أخرى.
وقال سعيد صالحي، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الاتهامات ضد مرزوق تواتي شملت "التحريض على حمل السلاح ضد الدولة والتشجيع على التجمهر". وأضاف أنها "تتضمن أيضا التخابر مع عملاء أجانب، خاصة من إسرائيل، بهدف الإساءة لوضع الجزائر الدبلوماسي".
وألقي القبض على تواتي في يناير 2017، بعد أن نشر رسالة على موقع فيسبوك ومقطع فيديو على يوتيوب على حسابات حذفت فيما بعد. ودعا منشور لاحتجاجات على قانون للمالية في 2017، بينما شمل الفيديو مقابلة مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية نفى اتهامات من السلطات الجزائرية لتل أبيب بالوقوف وراء احتجاجات في البلد المغاربي.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها اطلعت على وثائق قضائية تورد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها أدلة ضد تواتي، وإنها لم تجد فيها "تحريضا على العنف أو نشرا للكراهية". وأضافت في بيان: "منشوراته تكفلها حرية التعبير فيما يتصل بعمله كمواطن صحفي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
بالإعدام او سجن مؤيد حتى نكون عبرة لباقي
المواطنين