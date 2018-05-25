السجن لمدون جزائري اتهم بالتخابر مع إسرائيل

هسبريس ـ رويترز

قال ناشط مدافع عن حقوق الإنسان إن حكما صدر بالسجن عشر سنوات على مدون جزائري، ألقي القبض عليه العام الماضي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيه الاتهام له بالتخابر؛ بين اتهامات أخرى.

وقال سعيد صالحي، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الاتهامات ضد مرزوق تواتي شملت "التحريض على حمل السلاح ضد الدولة والتشجيع على التجمهر". وأضاف أنها "تتضمن أيضا التخابر مع عملاء أجانب، خاصة من إسرائيل، بهدف الإساءة لوضع الجزائر الدبلوماسي".

وألقي القبض على تواتي في يناير 2017، بعد أن نشر رسالة على موقع فيسبوك ومقطع فيديو على يوتيوب على حسابات حذفت فيما بعد. ودعا منشور لاحتجاجات على قانون للمالية في 2017، بينما شمل الفيديو مقابلة مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية نفى اتهامات من السلطات الجزائرية لتل أبيب بالوقوف وراء احتجاجات في البلد المغاربي.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها اطلعت على وثائق قضائية تورد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها أدلة ضد تواتي، وإنها لم تجد فيها "تحريضا على العنف أو نشرا للكراهية". وأضافت في بيان: "منشوراته تكفلها حرية التعبير فيما يتصل بعمله كمواطن صحفي".