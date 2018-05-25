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الرئيسية | خارج الحدود | السجن لمدون جزائري اتهم بالتخابر مع إسرائيل

السجن لمدون جزائري اتهم بالتخابر مع إسرائيل

السجن لمدون جزائري اتهم بالتخابر مع إسرائيل
هسبريس ـ رويترز
الجمعة 25 ماي 2018 - 16:45

قال ناشط مدافع عن حقوق الإنسان إن حكما صدر بالسجن عشر سنوات على مدون جزائري، ألقي القبض عليه العام الماضي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيه الاتهام له بالتخابر؛ بين اتهامات أخرى.

وقال سعيد صالحي، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الاتهامات ضد مرزوق تواتي شملت "التحريض على حمل السلاح ضد الدولة والتشجيع على التجمهر". وأضاف أنها "تتضمن أيضا التخابر مع عملاء أجانب، خاصة من إسرائيل، بهدف الإساءة لوضع الجزائر الدبلوماسي".

وألقي القبض على تواتي في يناير 2017، بعد أن نشر رسالة على موقع فيسبوك ومقطع فيديو على يوتيوب على حسابات حذفت فيما بعد. ودعا منشور لاحتجاجات على قانون للمالية في 2017، بينما شمل الفيديو مقابلة مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية نفى اتهامات من السلطات الجزائرية لتل أبيب بالوقوف وراء احتجاجات في البلد المغاربي.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها اطلعت على وثائق قضائية تورد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها أدلة ضد تواتي، وإنها لم تجد فيها "تحريضا على العنف أو نشرا للكراهية". وأضافت في بيان: "منشوراته تكفلها حرية التعبير فيما يتصل بعمله كمواطن صحفي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Motherafrica الجمعة 25 ماي 2018 - 17:11
فضح الحكام العرب يعتبر جريمة يعاقب علبها
بالإعدام او سجن مؤيد حتى نكون عبرة لباقي
المواطنين
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2 - صلاح الدين الجمعة 25 ماي 2018 - 17:15
يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زرع بذور التطبيع فما بالك التخابر و حبذا لو كانت اعدامات ميدانية في ساحة الشهداء لكي ترجع الجرذان لجحورها
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-1
3 - عابر الجمعة 25 ماي 2018 - 17:21
سبب سجنه هو كونه جاسوس وعميل للموصاد لمكان للخونة وعملاء الصهاينة بيننا والمؤسف والمخجل هناك دول عربية تدربهم علي اراضيها
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