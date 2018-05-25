24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)

  2. ضبط مواد غذائية فاسدة وأكياس بلاستيكية بسطات (5.00)

  3. أستاذ خريبكة يقر بالخطأ .. ومحامي التلميذة يرفض دغدغة العواطف (5.00)

  4. مبروكي: الصوم في رمضان فرصة ذهبية للمدمنين على المخدرات (5.00)

  5. "أوزون" تجمع فنانين بعابري السبيل في إفطار رمضاني ببنسليمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر ترفض انتقادات أممية بشأن المهاجرين

الجزائر ترفض انتقادات أممية بشأن المهاجرين

الجزائر ترفض انتقادات أممية بشأن المهاجرين
هسبريس - متابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 22:40

رفضت الجزائر ما تسميه بـ"التصريحات غير المقبولة" التي أدلت بها الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، حول الظروف التي قد يكون تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بصورة غير شرعية على أراضيها نحو بلدانهم الأصلية، معربة عن استيائها الشديد من ذلك، وطالبت بـ"توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا بمثل هذا الاستخفاف المتهور".

كانت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوض السامي الاممي لحقوق الانسان، اتهمت الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، بناء على شهادات خبراء لدى المهاجرين المرحلين، السلطات الجزائرية بتنظيم طرد جماعي للمهاجرين المنحدرين من الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

كما انتقدت ظروف احتجاز هؤلاء المهاجرين التي وصفتها بـ"اللاإنسانية والمهينة داخل مخيمات عسكرية في مدينتي زرالدة والبليدة"، فضلا عن "غياب تقييمات فردية" للمهاجرين.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الجمعة " هذه التصريحات المستندة إلى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة ومنقولة بصيغة الشرط، تشكل خرقا خطيرا للحقيقة وإخلالا جسميا بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان، خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا".

وتابع البيان يقول "الجزائر تؤكد من جديد وبشكل رسمي أنه وأمام التحديات الخطيرة التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية من حقها، على غرار جميع دول العالم، اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها وللأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها".

وأكد البيان أن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود، تجري طبقا للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر، وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين.

واكدت وزارة الخارجية، أن الجزائر مازالت وستظل أرض مضيافة، لأنه لا يمكنها التراجع عن قيمها الإنسانية ولا عن سياستها لاستقبال وإيواء كل من يتعرض للاضطهاد أو من تدفعه الأزمات والنزاعات في بلده إلى المنفى، مشددة على أن جميع من يحتاج للحماية سيجد لدى الجزائر، عبر الطرق القانونية، الإسعاف والمساعدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سلام الصويري الجمعة 25 ماي 2018 - 20:57
من حق اَي بلد الا يكون دركي للغرب يحمي أوروبا من المهاجرين مقابل بعض الامتيازات وتغرق بلدها في المهاجرين ! فسياسة الغرب معروفة لا تقبل بأية هجرة في عز الأزمة ولا تضحي بالسلم الاجتماعي في سبيل ارضاء أوروبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
2 - KIM الجمعة 25 ماي 2018 - 23:05
الغرب ينهب ثروات الافارقة و الجزائر تستقبلهم ,
يريدون عصفورين بحجر لكن الجزائر للجزائريين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - رسالة الجمعة 25 ماي 2018 - 23:13
إلى سلام. حرام يا أخي أن تسمي مخلوقات الله بالجحالف. الإنسان ليس بأفضل من إنسان آخر لانه ولد في مكان افضل أو له لون أفضل. التنقل حق الإنسانية منذ خلقها الله على وجه الأرض، انت كذالك من حقك أن تهاجر أينما شأت، ولن يغير هذا أحد. وعلى الجزائر وغيرها أن تعاملهم كإنسان كما يعامل خمسة ملايين جزائري في أوروبا وأربعة ملايين مغاربة. الهجرة حق أي إنسان فوق الارض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - Omar de Canada الجمعة 25 ماي 2018 - 23:24
Chaque pays a sa façon de faire. Je suis en accord avec les algériens. Oui je suis immigrant au Canada mais avec une formation universitaire, en bonne santé et sans casier judiciaire. Pour les canadiens, j'apporte un plus à la socièté et qu'est ce que les afriquains ajoutent au Maroc. un grand O.
Même, ils soutient pas le Maroc.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.