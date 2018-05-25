رصاص وغاز إسرائيل يصيبان فلسطينيين قرب غزة

هسبريس ـ متابعة

أصيب مساء اليوم الجمعة 41 فلسطينيًا برصاص وغاز استهدفت به قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في فعاليات "جمعة مستمرون رغم الحصار" ضمن مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، بأنه سُجل حتى ساعات مساء اليوم، إصابة 41 فلسطينيًا بجراح مختلفة واختناقًا بالغاز خلال مشاركتهم في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

وأضاف القدرة في تصريح صحفي مقتضب، أن الإصابات وصلت إلى المشافي الفلسطينية والنقاط الطبية المقاومة في مخيمات العودة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن طواقمها تعاملت اليوم في قطاع غزة مع 37 إصابة، 3 بالرصاص الحي، 14 حالة اختناق بالغاز، 5 "شظايا"، و15 حالة "ضربات قنابل".

وذكرت مصادر أن الإصابات توزعت "جغرافيًا" على النحو التالي؛ 3 في مخيم العودة شرق مدينة غزة، إصابتان بينهم طفلة في مخيم العودة شرقي مخيم البريج، 3 شرقي خانيونس، إصابتان شرقي رفح.

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، التوافد إلى مخيمات العودة الخمسة للمشاركة في فعاليات "جمعة مستمرون رغم الحصار"؛ الجمعة التاسعة، في إطار "مسيرات العودة" المتواصلة منذ قرابة الشهرين.

ووصل عصر اليوم قادة الفصائل الفلسطينية للمشاركة في المسيرات، برفقة أعضاء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار.

واستشهد منذ انطلاق "مسيرات العودة" في قطاع غزة بتاريخ 30 مارس الماضي، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع 121 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال، من بينهم 6 شهداء احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، وأصاب أكثر من 13 ألف آخرين.