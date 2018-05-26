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كُتّاب وآراء
وباء إيبولا يواصل حصد الأرواح في القارة الإفريقية
تسبب وباء إيبولا الذي انتشر في شمال غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية في وفاة عشرة أشخاص، بالإضافة إلى 35 حالة إصابة مؤكدة، وفقا لأحدث بيانات صدرت عن وزارة الصحة اليوم السبت.
ويرتفع إجمالي حصيلة الوفيات بين أشخاص مصابين بأعراض إيبولا إلى 23 إذا أضيفت لها المسجلة في منطقة إيبوكو.
ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالإيبولا في المناطق الثلاثة المتضررة؛ بيكورو وإيبوكو الريفيتين ومبانداكا الحضرية، إلى 54 حالة.. 6 حالات مشتبه بها و13 محتملة و35 مؤكدة.
ومازالت حملة التلقيح ضد إيبولا مستمرة في المناطق المتضررة، وتستهدف كأولوية العاملين بالصحة والأشخاص الذين تواصلوا مع مصابين؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الظهور التاسع لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف الفيروس في عام 1976 في ذلك البلد، عندما كان يسمى آنذاك "زايير".
يذكر أن أولى أعراض هذا المرض هي الحمى المفاجئة والحادة والضعف الشديد والألم العضلي وآلام الرأس والحلق، فضلا عن القيء.