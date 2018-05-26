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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يتردد في ملاقاة زعيم بيونغ يانغ بسنغافورة

ترامب يتردد في ملاقاة زعيم بيونغ يانغ بسنغافورة

ترامب يتردد في ملاقاة زعيم بيونغ يانغ بسنغافورة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 26 ماي 2018 - 13:40

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا اجتمع في النهاية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون فإن اللقاء سيكون، على الأرجح، في سنغافورة يوم 12 يونيو، حسبا للمكان والموعد المحددين مسبقا.

وكتب ترامب في رسالة على تويتر: "نجري محادثات مثمرة للغاية مع كوريا الشمالية حول القمة التي، إذا حدثت، ستكون في سنغافورة في نفس التاريخ المحدد في 12 يونيو، وإذا كان ضروريا سيتم مدها إلى ما بعد هذا التاريخ".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف الأسبوع الجاري، إلغاء القمة التي كانت مرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، في سنغافورة يوم 12 يونيو، نظرا "للعداء المستمر" بتعبير كبير البيت الأبيض.

وبالرغم من ذلك، فتح ترامب الباب أمام امكانية إعادة عقد القمة بعد البيان الجديد الصادر عن كوريا الشمالية الذي عبرت فيه عن استعدادها لاستئناف الحوار في أي وقت، حيث اعتبر ترامب ما صدر عن بيونغ يانغ "لطيفا جدا".

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