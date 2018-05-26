عُمان.. تراجع إعصار "مكونو" يعيد مطار صلالة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني العماني إعادة فتح مطار صلالة أمام الحركة الجوية، وتأتّى ذلك بعد تراجع تأثير الحالة المدارية لإعصار "مكونو" الذي ضرب محافظة ظفار جنوب البلاد.

الظاهرة الطبيعية جعلت السلطات العمانية تجلي آلاف السكان من المناطق الساحلية، في وقت وصلت فيه سرعة الرياح إلى 170 كيلومترا في الساعة، وسط تساقط لأمطار غزيرة.

وأعلنت أجهزة الدفاع المدني العمانية، اليوم السبت، عن إجلاء 10 آلاف شخص من المدارس والمباني الحكومية، خاصة في مدينة صلالة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.

وحثت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم بالمناطق التي تشهد العاصفة. بينما أدت الرياح العاتية إلى تشكل أمواج ارتفاعها يصل إلى 12 مترا.

الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة قالت، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، إنه "نظرا لتراجع تأثير الحالة المدارية بما يسمح للحركة الجوية ان تستأنف عملياتها وفق متطلبات السلامة، وبالتنسيق مع الشركات المشغلة، فإنه تقرر إعادة فتح مطار صلالة امام حركة الطيران ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غد الاحد"، بالتوقيت المحلي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني، التي تأثرت بمرور الإعصار المداري، تعاود نشاطها بكل انسيابية، بعدما كانت الهيئة أعلنت، أول أمس الخميس، إغلاق مطار صلالة، ثاني أكبر مطارات البلاد، أمام حركة الطيران لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

ثم ذكرت الهيئة ذاتها، على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، في وقت لاحق، أنها "تُمدد إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران السبت، لمدة 24 ساعة أخرى، بسبب تأثر محافظة ظفار باعصار مكونو".

وأشارت آخر صور رادار الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر في عمان إلى تراجع الإعصار المداري إلى منخفض مداري عميق، لافتة الانتباه إلى استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى خلال الـ 24 ساعة القادمة، وتكون احيانا رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة .

وكانت اللجنة الوطنية للدفاع المدني العمانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، وفاة شخصين بالإضافة إلى ثلاثة مفقودين بسبب الاعصار "مكونو".